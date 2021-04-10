Как освобождали Одессу: неизвестные герои и кавалерийская атака

Ровно 75 лет назад, 10 апреля 1944 года, в четыре часа утра Одесса была освобождена от фашистов.

Враг был изгнан из города всего лишь за сутки, и эта операция вошла в историю как одна из самых блестящих военных операций в истории. Сегодня мы вспоминаем об освобождении Одессы и тех, кто освобождал город. В память об этих людях — военачальниках, летчиках, артиллеристах — назвали улицы Одессы, воздвигли памятники и обелиски.

Освобождение Одессы началось с «ультиматума»

Освобождение Одессы началось в ночь с 9 на 10 апреля. Советские войска входили в город по Тираспольскому шоссе. А командовал операцией маршал Родион Малиновский, который сам был одесситом и очень этим гордился. Чтобы сохранить неповторимое лицо родного города, маршал приказал не стрелять и не бомбить Одессу, которая и так уже была сильно разрушена. Наши войска выпустили по городу только один снаряд, который генерал Николай Пожарский распорядился «положить» в районе Заставы. Когда это было выполнено, генерал сказал: «Будем считать этот выстрел ультиматумом для врага, а для одесситов — вестью о скором освобождении».

Пожалуй, ни один город страны не видел столь знаменитых освободителей, как Одесса. Мало, кто знает, что среди них был не только «отец ВДВ» Василий Маргелов, но и его 12-летний сын Геннадий. Мальчишка сбежал на фронт и несколько месяцев служил рядовым под командованием отца. Когда шли бои за Одессу, Геннадий вместе с другом отправился в город «бить немца». За это он получил от отца трое суток ареста. А Василий Маргелов за освобождение нашего города получил первое генеральское звание.

В боях за Одессу принимал участие и знаменитый на весь мир сталинградский снайпер Василий Зайцев. Его рота сражалась с гитлеровцами в районе джутовой фабрики, где находился военный аэродром немцев. Зайцев сумел так быстро захватить его, что фашисты не успели поднять ни один самолет. Трофеями стали 18 новеньких «мессершмиттов». В центре города, на Дерибасовской и в порту, фашистов теснили части тогда еще генерала Чуйкова, а на Старосенной площади вел бой партизанский отряд Степана Дроздова.

К утру в городе не осталось ни единого фашиста. Весь день в городе звучала музыка — играли патефоны и гармошки, и стар и млад танцевали прямо на улицах, многие плакали от радости. Во дворах устанавливали столы, выносили продукты, какие были в доме, приглашали советских солдат и офицеров…

Напомним, что мы рассказывали о неизвестных фактах периода оккупации Одессы.

За Одессу воевали казаки

Об улице генерала Швыгина, что находится в районе 5-й станции Фонтана, многие одесситы даже не слышали. А между тем, Илья Швыгин принимал личное участие в освобождении города. Накануне наступления на Одессу стало известно, что немцы собрали в порту солдат и технику, чтобы вывезти их из города. Швыгин с 17 бойцами отправился в город, надеясь вызвать панику в тылу фашистов. Он прекрасно знал Одессу, поэтому отряд по Ланжероновской добрался до порта практически незамеченным. Начался бой, и немцы стали отступать. Прямо из порта генерал отправил радиограмму командованию, что устроил фашистам хороший «тарарам». Это было настолько невероятно, что там сочли весть дурной шуткой. Когда же стали известны подробности операции, Швыгину отправили помощь. Так благодаря генералу была сорвана морская эвакуация немцев. Через месяц генерал Швыгин погиб при форсировании Днестра. Похоронили его на Аллее Славы в Одессе.

С освобождением нашего города связано также имя легендарного генерала Иссы Плиева. Он командовал конно-механизированной группой, в которую входили, кроме казаков, танки и мотопехота. В ночь на 10 апреля кавалерия генерала Плиева прорвалась к Татарке и Дальнику. Коня под Плиевым убили, но генерал пересел на командирский «Виллис» и, стоя во весь рост, лично повел казаков в атаку. Когда немцы увидели всадников, несущихся с шашками наголо, они в панике бросились бежать. В этот день казаки очистили от немцев район Большого Фонтана. Кстати, это была одна из последних кавалерийских атак в истории.

Об артиллеристах и летчиках

В Одессе много мемориалов и памятников, связанных с войной. Но не все имена ее героев известны одесситам. Например, Александра Гаврикова, в честь которого названа улица в Малиновском районе. Во время боев за Одессу он был командиром артиллерийской батареи. Когда тяжело ранили командира дивизиона, Гавриков занял его место, и сумел уничтожить немецкую минометную батарею и около взвода гитлеровцев. Сам Гавриков погиб от пули снайпера, который засел в элеваторной башне. Когда Одессу освободили, героя похоронили вместе с тремя неизвестными солдатами в братской могиле в районе 1-й Заставы.

Герой Советского Союза старший лейтенант Иван Улитин был военным летчиком, заместителем командира эскадрильи, учеником Николая Краснова. На его счету было 19 сбитых самолетов гитлеровцев. Он участвовал в боях за освобождение Одессы, а в мае 1944 года патрулировал подступы к городу. Неожиданно появились немецкие самолеты, собираясь бомбить продвигавшуюся на юг нашу транспортную колонну. Улитин сбил самолет ведущего группы, но его машина также подбили. На горящем самолете он протаранил немецкий МЕ-109 и погиб при взрыве. Улитин похоронили на Аллее Славы в Одессе, а его именем назвали улицу на Ленпоселке.

Обо всех освободителях Одессы в пределах газетной статьи рассказать просто невозможно. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. Но одесситы помнят и чтут память тех, кто изгнал фашистов с родной земли, а Аллея Славы была, есть и всегда будет священным местом для жителей нашего города.

За освобождением Одессы следила вся Европа

Уже на следующий день после освобождения города, 11 апреля, весь мир узнал о подвиге Одессы. Об этом рассказало британское радио. Лондонский диктор с нескрываемым торжеством в голосе сообщил: «В 1941 году немцы познали под Одессой силу русского сопротивления. В 1944 году они ощутили мощь русского наступления».

Цифры и факты

Одесса стала первым городом, поставившим крест на «молниеносном блицкриге» фашистов, которые прошли Европу за 36 дней. Наш город оборонялся 73 дня, а затем провёл 907 страшных дней в оккупации. За это время погибли 82 тысячи одесситов, а 78 тысяч были угнаны в Германию. А 1 мая 1945 года Одесса одной из первых получила звание Города-героя.

Фото: из открытых источников

Ранее мы рассказывали, как немецкие оккупанты хотели взорвать Одессу, но не смогли.