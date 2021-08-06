Сталкеры проникли в отель на Морвокзале: как выглядела роскошь 20 лет назад (видео)

Коридоры гостиницы «Одесса», некогда самого известного отеля в Одессе, сейчас в удручающем состоянии. В номерах дела обстоят лучше.

Рассматривая интерьеры гостиницы, больше всего удивляет, насколько изменились вкусы людей. Мебель, отделка номеров сейчас вряд ли кого-то привлекут своим дизайном.

Единственное, что никогда не устареет и не надоест – это роскошные виды из панорамных окон.

Это и есть главное богатство заброшенной гостиницы.

Отель на Морвокзале проработал всего 10 лет: с 2001 по 2011 год. Уже 10 лет отель стоит законсервированным.

Еще по теме: Гостиница “Одесса” может стать частью международной сети отелей

Фото Novyny.live, видео XYDessa