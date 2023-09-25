Новости Одессы и Одесской области

Пожар в гостинице и поврежденный Морвокзал: последствия ракетно-дроновой атаки по Одессе (фото)

Пожар в гостинице и поврежденный Морвокзал: последствия ракетно-дроновой атаки по Одессе (фото)

Сегодня ночью россияне ударили по Одессе и области “Шахедами” и сверхзвуковыми ракетами «Оникс». Пострадала припортовая инфраструктура Одессы, ранена женщина.

Об этом сообщили  Силы обороны юга Украины.

Ночью враг направил по Одесщине 19 ударных дронов типа Shahed-136/131 и 2 сверхзвуковые ракеты Оникс. Также применял 12 «Калибров» со сложными траекториями движения разными областями. Для атаки с моря дополнительно к надводному ракетносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты.

19 «шахедов» и 11 «Калибров» сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По 1 «Калибру» над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее большинство — в небе над Одесщиной.

Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его потушили.

Силы обороны публикуют фото последствий ночной атаки на Одессу

«Ониксами» разрушены зернохранилища. Пострадавших нет.

В результате падения обломков в ходе боевой работы, повреждений и возгорания подверглись складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.

Также загорелась трава на открытых территориях. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали.

Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь.

Напомним, ночью 23 сентября Одесскую область атаковали «Ониксами».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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