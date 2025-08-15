Ключевые моменты:
- На одесском Привозе десяток яиц стоит от 35 до 90 грн тогда как неделю назад минимальная цена была 55 грн;
- Картофель на Привозе продают по 25–40 грн/кг, помидоры – 30–90 грн/кг, огурцы – 25–55 грн/кг;
- На Привозе арбузы стоят 20 грн/кг, яблоки – 40–70 грн/кг, виноград – 60–160 грн/кг, персики – 50–100 грн/кг;
- Брынза на Привозе – 200–270 грн/кг, творог – 100–160 грн/кг;
- Говяжьи ребра на Привозе – 130–170 грн/кг, свинина (задняя часть) – 200–230 грн/кг;
- Толстолобик на Привозе стоит 50–110 грн/кг, судак – 150–250 грн/кг, карп – 80–150 грн/кг.
«Да зачем мне эти яйца?!»
Женщина спутнице:
– Смотри, яйца подешевели! И что с этими яйцами происходит? Неделю назад самые дешевые были по 55 гривен, а теперь вот смотри – по тридцать пять.
– Может, акция?
– Акция на Привозе… Честно говоря, я про такое не помню…
– Тогда, может, купим?
– Ну и зачем мне эти яйца в такую жару?.. Я одно знаю: когда понадобятся, будут дороже!..
А что же с ценами на Привозе?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–40 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 30–90 грн;
- свекла – 35–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–55 грн;
- сладкий перец – 50–120 грн;
- баклажаны – 50–120 грн;
- капуста – 30–40 грн;
- чеснок – 130–150 грн;
- морковь – 35–50 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн;
- кукуруза – 15 грн (за один початок).
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 40–70 грн;
- груши – 70–120 грн;
- бананы – 60–80 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 70–130 грн;
- виноград – 60–160 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- вишня – 80–150 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- крыжовник – 150–200 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 50–90 грн;
- сливы – 40–80 грн;
- арбузы – 20 грн.
Читайте также: Раненый, но не сломленный: как поживает Фруктовый пассаж на одесском Привозе (фото)
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 55–90 грн;
- брынза – 200–270 грн;
- творог – 100–160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250–290 грн;
- телячья шея – 200–220 грн;
- ребра – 130–170 грн;
- антрекот – 180–220 грн.
Свинина
- задняя часть – 200–230 грн;
- шея – 280–300 грн;
- лопатка – 220–250 грн;
- ребра – 210–220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70–250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100–250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50–110 грн;
- караси – 70–90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90–150 грн;
- судак – 150–250 грн;
- карп – 80–150 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на августовском Привозе: «В жару надо общаться!»
Фото автора