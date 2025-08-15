Ключевые моменты:

На одесском Привозе десяток яиц стоит от 35 до 90 грн тогда как неделю назад минимальная цена была 55 грн;

Картофель на Привозе продают по 25–40 грн/кг, помидоры – 30–90 грн/кг, огурцы – 25–55 грн/кг;

На Привозе арбузы стоят 20 грн/кг, яблоки – 40–70 грн/кг, виноград – 60–160 грн/кг, персики – 50–100 грн/кг;

Брынза на Привозе – 200–270 грн/кг, творог – 100–160 грн/кг;

Говяжьи ребра на Привозе – 130–170 грн/кг, свинина (задняя часть) – 200–230 грн/кг;

Толстолобик на Привозе стоит 50–110 грн/кг, судак – 150–250 грн/кг, карп – 80–150 грн/кг.

«Да зачем мне эти яйца?!»

Женщина спутнице:

– Смотри, яйца подешевели! И что с этими яйцами происходит? Неделю назад самые дешевые были по 55 гривен, а теперь вот смотри – по тридцать пять.

– Может, акция?

– Акция на Привозе… Честно говоря, я про такое не помню…

– Тогда, может, купим?

– Ну и зачем мне эти яйца в такую жару?.. Я одно знаю: когда понадобятся, будут дороже!..

А что же с ценами на Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25–40 грн;

лук – 25–35 грн;

помидоры – 30–90 грн;

свекла – 35–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 25–55 грн;

сладкий перец – 50–120 грн;

баклажаны – 50–120 грн;

капуста – 30–40 грн;

чеснок – 130–150 грн;

морковь – 35–50 грн;

зелень в пучках – от 5 грн;

кукуруза – 15 грн (за один початок).

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 40–70 грн;

груши – 70–120 грн;

бананы – 60–80 грн;

грейпфруты – 60–80 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 70–130 грн;

виноград – 60–160 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 60–130 грн;

вишня – 80–150 грн;

клубника – 180–220 грн;

крыжовник – 150–200 грн;

персики – 50–100 грн;

абрикосы – 50–90 грн;

сливы – 40–80 грн;

арбузы – 20 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 55–90 грн;

брынза – 200–270 грн;

творог – 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250–290 грн;

телячья шея – 200–220 грн;

ребра – 130–170 грн;

антрекот – 180–220 грн.

Свинина

задняя часть – 200–230 грн;

шея – 280–300 грн;

лопатка – 220–250 грн;

ребра – 210–220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70–250 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100–250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50–110 грн;

караси – 70–90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90–150 грн;

судак – 150–250 грн;

карп – 80–150 грн.

