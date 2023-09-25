“Мы все отстроим” — владелец уничтоженного отеля на Морвокзале

Андрей Ставницер — владелец уничтоженного сегодня ночью россиянами отеля «Кемпински-Одесса» рассказал о своих планах по реконструкции здания и набережной Одесского морвокзала. Сегодня эти планы перечеркнула страна-террорист.

Как написал бизнесмен на своей странице facebook, он мечтал построить красивое место променада в Одессе: с концертным залом, с причалом для круизных лайнеров, с зимним катком, велодорожками, ресторанами и магазинами.

“Мой город наконец будет иметь набережную. Место, где хотелось бы побывать на выходных с детьми – где хотели бы побывать туристы и где морские трамваи, как в Стамбуле”, — написал Ставницер.

По его словам, разрушенный отель — «памятник беззаботности и безвкусицы”, который не нравился одесситам и поэтому нуждался в реконструкции.

“Давно мечтал об этом, вложил миллионы долларов, купил долю у частных инвесторов и, несмотря на войну, закрыл договор с государством. Начал концессию всей пассажирской территории Морвокзала, нашел партнеров, которые готовы инвестировать со мной в строительство участка, который не сдается Барселоне или Копенгагену. Я даже выбрал несколько мировых урбанистов и архитекторов.

Все будет. Мы все отстроим. Не ждите, животные. Одесса будет такой же красивой, какой вам никогда не снится в своих ужасных кошмарах”, — прокомментировал Андрей Ставницер.

В соцсетях публикуют фото отеля «Кемпински-Одесса» до и после атаки россиян: