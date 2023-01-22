Одесская советская республика: полтора месяца террора и убийств

Мало кто знает о таком государственном образовании как Одесская советская республика. Просуществовала она всего полтора месяца, но за это время организовавшие ее большевики “оторвались по полной”.

22 января 1918 года Украинская Центральная Рада издала IV Универсал, провозгласивший полную независимость страны, в которую вошли 9 губерний бывшей Российской империи. В их числе была и Херсонскую к которой относилась тогда Одесса.

Большевики обстреливали Одессу с кораблей

26 января 1918 года в Одессе началось восстание, организованное большевиками и некоторыми представителями других левых партий.

На следующий день восставшие овладели штабом Одесского военного округа, вокзалом, телефонной станцией, почтой, телеграфом и объявили об установлении советской власти.

Но 28 января верные Центральной раде воинские части и юнкера начали боевые действия и захватили вокзал, куда к ним начали прибывать подкрепления. Гайдамаки и юнкера вели уверенно вели наступление, выбивая восставших из центральных районов.

Тогда 29 января в бой вступили корабли Черноморского флота «Синоп», «Ростислав», крейсер «Алмаз», команды которых поддерживали большевиков. Они начали артиллерийский обстрел жд вокзала и прилегающих кварталов. Со стороны станции Одесса-Товарная большевики для контратаки использовали бронепоезд.

Войска УНР ничего не могла противопоставить такой мощной артиллерии. И 30 января восставшие отбили утраченные позиции и даже захватили юнкерское училище на 3-й станции Большого Фонтана. Юнкера и гайдамаки были вытеснены в район 16-й станции Большого Фонтана.

31 января боевые действия прекратились. Председателем Совета народных комиссаров Одесской советской республики (ОСР) был избран В. Г. Юдовский. Были утверждены народные комиссариаты и избраны временные комиссары финансов, продовольствия, труда и прессы. Вооружённые силы возглавил М. А. Муравьев, ранее командовавший советскими войсками, установившими советскую власть в Киеве.

В тот же день состоялись похороны жертв трёхдневной войны в городе. Вне зависимости от того, кто какую сторону представлял, всех похоронили в братской могиле на Куликовом поле. За время боёв погибло 119 человек, 359 было ранено.

Красный и уголовный террор в Одессе

Но похороненными число жертв не ограничилось. Победители устроили на броненосце «Синоп» плавучую тюрьму, куда привозили “идеологических врагов”. На крейсере «Алмаз» проводили “военный трибунал”. Как правило, арестованных убивали. Сообщается, что большевики за полтора месяца существования ОСР казнили до 400 офицеров своих противников.

В городе же процветали воровство, грабежи и убийства. Конфликта между уголовниками и новой властью не было. Доходило даже до того, что криминальные элементы давали в одесских газетах объявления, где сообщали, что поддерживают новые власти и обещают грабить только “богатых”.

Хотя, понятно, что никто из уголовников особо не разбирался, кто “буржуй”, а кто нет.

Да и сами большевики не брезговали уголовными методами. Известность получил случай, когда они взяли в заложники 69 богатых одесситов – “буржуев” и отпустили их только после уплаты выкупа.

В результате местное население относилось всё лояльнее к наступлению австро-германской армии, что позволило последней легко взять Одессу практически без боя.

13 марта 1918 года Одесская Советская Республика прекратила своё существование.

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