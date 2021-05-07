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Весна на одесском Морвокзале: маяк, «Морячка», катера – фоторепортаж

Весна на одесском Морвокзале: маяк, «Морячка», катера – фоторепортаж

В Одессе май… И вот уже горожане радуются первым теплым дням, и яхт-клубы активно готовятся к лету. А сегодня наш фотокорреспондент побывал на одесском Морвокзале и посмотрел, как «встречают весну» наш маяк, «жена моряка» и портовые краны.

И, кстати, напомним, что на Морвокзале уже стартовал сезон морских прогулок на катерах вдоль побережья Одессы.

Одесский Морвокзал, фонарь, маяк
Одесский Морвокзал, катер
Одесский Морвокзал, у моря
Одесский Морвокзал, Морячка
Одесский Морвокзал, порт
Одесский Морвокзал, Золотое дитя
Одесский Морвокзал, краны
Одесский Морвокзал, флаг
Одесский Морвокзал, подзорная труба
Одесский Морвокзал, купол
Одесский Морвокзал, гостиница
Одесский Морвокзал, у моря2
Одесский Морвокзал, маяк
Одесский Морвокзал, море
Одесский Морвокзал, фонарь
Одесский Морвокзал, маяк, фонарь

Ранее «Одесская жизнь» показывала, как проходит майский день в центре Одессы, а также как одесские яхтсмены закрывают сезон и поднимают яхты из воды.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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