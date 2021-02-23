Новости Одессы и Одесской области

Гостиница “Одесса” может стать частью международной сети отелей

Гостиница “Одесса” может стать частью международной сети отелей

Набережную морвокзала Одессы могут передать в управление международной сети отелей. Она может также перестроить гостиницу “Одесса”, которая находится на этой набережной и не работает. 

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенково время форума «Украина 30. Инфраструктура», который проходит в Киеве.

«Есть большой проект в Одессе в Одесском порту: отель, который стоит закрытым уже семь лет на Морвокзале. Мне известно, что уже есть инвестор. Уже фактически финальный этап. Там начнется восстановление набережной и строительство нового сетевого отеля, известного во всем мире», — заявил Тимошенко, не указывая, о какой конкретно сети отелей идет речь.

На этом же форуме президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство в Одессе стоянки для яхт и нового порта. 

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил холдингу DP World из Объединенных арабских эмиратов инвестировать в развитие украинских портов, а также в яхтенную гавань в Одессе.

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