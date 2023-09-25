На важной магистрали Одессы с 26 сентября вводится новая схема движения автотранспорта

В ночь с 25 на 26 сентября вводится новая схема организации дорожного движения на Николаевской дороге – ее начинают расширять до шести полос.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
В сообщении говорится, что будет нанесена новая дорожная разметка для обустройства двух реверсивных полос на Николаевской дороге. В районе Молодой Гвардии будет действовать одна реверсивная полоса.
Обращаемся к водителям быть внимательными и следить за знаками, —
обратились в мэрии к водителям.
Как сообщили в горсовете, работники КУ «СМЭП» устанавливают соответствующие знаки дорожного движения, дополнительные светофорные объекты и наносят дорожную разметку.
Работы будут проводиться по участкам. Поэтому на переходных участках возможно отключение светофорных объектов и движение транспорта будет производиться по временно установленным дорожным знакам.
Также в мэрии напомнили о еще одном правиле дорожного движения:
Если реверсивный светофор отключен, выезд на реверсную полосу запрещен в соответствии с ПДД.
Читайте также:
- В Одесской области планируют запустить мини-асфальтный завод «на колесах»
- В Одессе 3 миллиона размажут по асфальту
- Вблизи Привоза: масштабный ремонт и транспортные сложности (фоторепортаж)