Новости Одессы и Одесской области

На важной магистрали Одессы с 26 сентября вводится новая схема движения автотранспорта

На важной магистрали Одессы с 26 сентября вводится новая схема движения автотранспорта

В ночь с 25 на 26 сентября вводится новая схема организации дорожного движения на Николаевской дороге – ее начинают расширять до шести полос.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В сообщении говорится, что будет нанесена новая дорожная разметка для обустройства двух реверсивных полос на Николаевской дороге. В районе Молодой Гвардии будет действовать одна реверсивная полоса.

Обращаемся к водителям быть внимательными и следить за знаками, —

обратились в мэрии к водителям.

Как сообщили в горсовете, работники КУ «СМЭП» устанавливают соответствующие знаки дорожного движения, дополнительные светофорные объекты и наносят дорожную разметку.

Работы будут проводиться по участкам. Поэтому на переходных участках возможно отключение светофорных объектов и движение транспорта будет производиться по временно установленным дорожным знакам.

Также в мэрии напомнили о еще одном правиле дорожного движения:

Если реверсивный светофор отключен, выезд на реверсную полосу запрещен в соответствии с ПДД.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить