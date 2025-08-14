Ключевые моменты:

Потемкинскую лестницу построили в XIX веке как имперский проект, чтобы впечатлить гостей Одессы, впоследствии несколько раз меняли материалы и названия.

Современное название она получила в 1955 году в честь фильма «Броненосец Потемкин», хотя события в ленте на лестнице придуманы.

Григорий Потемкин не имел отношения к строительству лестницы, но его имя использовали как символ советского мифа, связанного с «Новороссией».

В 2023 году отказались от переименования из-за мировой узнаваемости названия, однако в контексте деколонизации вопрос могут снова поднять.

Лестница как голос величия и престижа

Потемкинская лестница появилась в Одессе как амбициозный проект начала XIX века, когда город был «окном империи» в Черное море и должен был поразить каждого, кто прибывал морем.

Идею спуска с Приморского бульвара в порт обсуждали еще в 1825 году, но строительство началось только через двенадцать лет. Международная команда архитекторов – итальянец Франц Боффо, петербуржец Авраам Мельников и француз Карл Потье – создала 200-метровую конструкцию с эффектом оптической иллюзии: сверху видны только террасы, снизу – только ступени.

Финансировал работы генерал-губернатор Михаил Воронцов, и, по легенде, это был подарок его жене Елизавете. Первоначально лестницу построили из песчаника, привезенного из Триеста, но за столетие он разрушился, и в 1930-х его заменили розовым гранитом из Южного Буга, потеряв восемь ступеней из-за расширения порта. За свой век они успели побывать Бульварными, Гигантскими, Николаевскими, Ришельевскими и Приморскими, пока в советские времена не стали Потемкинскими — и это название закрепилось в мировой культуре.

Почему лестницу назвали Потемкинской

Свое нынешнее название Потемкинская лестница получила в 1955 году — в честь 30-летия легендарного советского фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Именно благодаря этой ленте мир увидел драматическую, но вымышленную сцену кровавой расправы царских войск над одесситами на этой лестнице, которой в реальности никогда не было.

Несмотря на художественный вымысел, фильм стал шедевром мирового монтажа и символом революционной борьбы, а советские власти закрепили эту ассоциацию официальным переименованием, памятной табличкой и даже памятником.

Так архитектурное сооружение, созданное когда-то как монумент имперского величия, превратилось в инструмент советской пропаганды: фильм 1925 года, снятый по заказу власти к 20-летию революции, должен был воспевать восстание матросов как символ борьбы против царского режима.

И хотя ни сам Потемкин, ни сюжет киноленты не имеют непосредственного отношения к Одессе, в 2023-м от идеи переименования отказались, признав мощную узнаваемость этого названия в мире.

Кто такой Потемкин и какое отношение он имел к лестнице?

Имя Потемкина лестница получила от человека, который, несмотря на всю свою роль в истории, никакого отношения к их строительству не имел. Григорий Потемкин — один из самых влиятельных деятелей времен Екатерины II: генерал-фельдмаршал, дипломат, политик и фактический руководитель южных земель империи.

Именно он инициировал ликвидацию Запорожской Сечи в 1775 году, присоединил Крым, основал и построил ключевые черноморские города — Херсон, Севастополь, Екатеринослав (ныне Днепр) — и организовывал заселение новых территорий.

Попав в близкий круг Екатерины после дворцового переворота, он стал ее фаворитом и советником, а отношения между ними до сих пор окутаны легендами — от романтической связи до тайного брака.

Его имя больше ассоциируется с проектом «Новороссии» — колонизированных южных земель, среди которых появилась и Одесса. Именно эту ассоциацию советская власть использовала, когда в 1955 году закрепила название Потемкинской лестницы, подменив имперский символ революционным мифом.

Стоит ли переименовывать Потемкинскую лестницу

Вопрос о переименовании Потемкинской лестницы поднимался и в 2023 году. Аргументировали это тем, что ни Потемкин, ни фильм не имеют прямого отношения к Одессе. Тогда решили оставить старое название по причине его узнаваемости в мире. Но в условиях новой волны деколонизации тема может стать снова актуальной.

