Ключевые моменты:

  • 24 июля этого года Фруктовый пассаж и прилегающие павильоны на Привозе в Одессе серьезно пострадал вследствие дроновой атаки россиян;
  • На сегодняшний день часть торговых точек уже возобновила работу, здесь снова продают одежду, обувь и сопутствующие товары;
  • Выход на улицу Преображенскую остается закрытым, вход только со стороны Привоза;
  • Продавцы «пытаются потихоньку торговать».

Фруктовый пассаж тогда был полностью закрыт, но сегодня ситуация меняется.

Фруктовый пассаж после удара: как оживает сердце Привоза

Сейчас в Фруктовом пассаже – словно новая жизнь. И хотя не все еще восстановлено, торговля постепенно оживает. Здесь, как и прежде, продают одежду, обувь и другие сопутствующие товары.

Некоторые павильоны остаются закрытыми, выход на улицу Преображенскую тоже все еще закрыт – открыт только вход с Привоза.

Продавцы делятся:

– Немного пришли в себя. Вот, пытаемся потихоньку торговать…

Звучит обнадеживающе!..

Читайте также: Как сожженный россиянами «Привоз» стал легендой Одессы: клады, переименования и слон среди фруктов.

