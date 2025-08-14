Ключевые моменты:

24 июля этого года Фруктовый пассаж и прилегающие павильоны на Привозе в Одессе серьезно пострадал вследствие дроновой атаки россиян;

На сегодняшний день часть торговых точек уже возобновила работу, здесь снова продают одежду, обувь и сопутствующие товары;

Выход на улицу Преображенскую остается закрытым, вход только со стороны Привоза;

Продавцы «пытаются потихоньку торговать».

Фруктовый пассаж тогда был полностью закрыт, но сегодня ситуация меняется.

Сейчас в Фруктовом пассаже – словно новая жизнь. И хотя не все еще восстановлено, торговля постепенно оживает. Здесь, как и прежде, продают одежду, обувь и другие сопутствующие товары.

Некоторые павильоны остаются закрытыми, выход на улицу Преображенскую тоже все еще закрыт – открыт только вход с Привоза.

Продавцы делятся:

– Немного пришли в себя. Вот, пытаемся потихоньку торговать…

Звучит обнадеживающе!..

Фото автора