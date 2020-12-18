День Святого Николая, который весь христианский мир отмечает 19 декабря, принято считать днем сладких подарков под подушкой. Николая почитают моряки и путешественники, – православные, католики, буддисты и даже мусульмане. Будучи религиозным, день Николая Чудотворца популярен даже среди тех, кто никогда в жизни не был в церкви. В связи с этим мы публикуем материал, который выходил на сайте 10 декабря 2010 года, с обновлениями.

В канун этого праздника «Одесская жизнь» пообщалась с клириком Свято-Алексеевской церкви, отцом Владимиром Колесником, который рассказал, как правильно отмечать День Святого Николая и какие подарки нужно дарить.

Как правильно встретить и провести день святителя Николая?

В этот день во всех храмах служится литургия, посвященная святителю Николаю. Нужно пойти в храм, поставить свечку святителю, помолиться. Что же касается мирской жизни, то здесь, как известно, принято дарить подарки детям и не только. Сам святитель всю свою жизнь всячески помогал беднякам и страждущим, поэтому подарок близкому человеку в этот день считается подарком от самого Николая, символизирует присутствие рядом с нами.

Как проявлялись чудеса Святого Николая?

Дело в том, что этим чудесам нет конца, они и сейчас происходят. Поэтому святитель и является столь почитаемым среди людей. Человек, как известно, к пустому колодцу не идет…. Не так давно был случай в России. Один водитель-дальнобойщик во время страшной метели заблудился в лесу. Машина завязла, бензин скоро кончился и человек этот должен был неминуемо замерзнуть. И вот в момент крайнего отчаяния он увидел старика, который предложил помощь и вывел его на трассу. Дальнобойщик хотел отблагодарить спасителя, но тот исчез. Когда же мужчина приехал домой, то узнал что мать все это время молились Николаю Угоднику, чтобы тот помогал сыну. Взглянув на икону, он обомлел — оттуда на него глядел тот самый старик, что спас его в лесу.

Почему Николая почитают моряки и путешественники?

В юности Николай Чудотворец занимался морским делом, поэтому особо близок был к морякам. Неоднократно святитель спасал тех, кто в море от неминуемой гибели. Во время русско-японской войны 1904-1905 года один японец во время морского сражения оказался в воде. Отчаявшись выжить, он вспомнил о том, что у русских в каждой хате висит икона Святого Николая. Не зная, как к нему обратиться, он воскликнул: «Русский Бог, спаси меня!». Очнулся он на песчаном берегу…

Почему в этот день принято оставлять детям подарки – на камине в носках и под подушкой?

По преданию, святитель Николай, узнав о том, что один мужчина, дойдя до крайней степени нужды, готов отдать свою дочь в бордель, решил прийти на помощь. При этом не хотел обличать несчастного отца и через дымоход подбросил в камин мешочек с золотом. Таким образом, святитель спас девушку от морального рабства, а ее отца от мук совести. Оттуда и пошла традиция оставлять подарки на камине, только мешочки были заменены носками. У католиков есть традиция класть подарки детям в большие носки, которые оставляют у кровати малыша. У православных украинцев принято класть подарки под подушку.

Какие подарки следует класть под подушку или в носок?

Так как Святой Николай – покровитель детей, дарить малышам нужно маленькие игрушки, фигурки животных, мелкие сувениры, например кошелек с монеткой, брелок, конфеты, шоколадки. Кроме сувениров, хорошим подарком станет изображение Николая-Чудотворца. Оно пригодится не только вашим деткам, но и мужьям, братьям и отцам, если их работа связана с морем и дальними поездками. Тем самым вы обеспечиваете одариваемого покровительством этого строгого и милостивого святого.

Дед Мороз, Санта-Клаус, Святой Николай…

Правда ли то, что Санта-Клаус – это и есть Святой Николай? Да, действительно в переводе на русский это так и есть. На западе это Санта-Клаус, а у нас Дед Мороз, которого также можно назвать прообразом Святого Николая. Как и святитель, он помогает обиженным, дарит подарки детям, причем не только послушным, а любым. И если Святой Николай подбрасывал подарки в камин через дымоход, то Дед Мороз кладет их под елочку.

Великий святой с турецкого берега

Святой Николай (Николай Угодник, Николай Чудотворец) родился в 270 году нашей эры в Патаре (современная Турция) в обеспеченной христианской семье. Он отлично знал греческую культуру, получил отличное образование. Со временем стал архиепископом Мир Ликийских, то есть обладал высшим церковным саном. Будучи заметной фигурой в обществе и очень обеспеченным человеком, он всегда оставался простым в общении, внимательным к проблемам и просьбам любого человека.

Житие Святого Николая говорит о нем, как о человеке мягком и безропотном, однако в определенные моменты о мог проявлять жесткую позицию по отношению в вере. Так, по преданию во время первого Вселенского собора, состоявшегося в 325 году в Никее, святитель ударил своего оппонента Атрия, за что тот нес ересь. В отличие от многих других христианских святых первых веков, Николай умер в преклонном возрасте своей смертью.

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