Что мы знаем о ромах вообще и о ромах в Одессе и области?

Они называют себя «рома», а мы привыкли называть их «цыганами». Они живут рядом с нами с первых дней существования нашего города, но мы о них практически ничего не знаем. Ничего, кроме стандартного набора предрассудков.

Но ромы — это древний народ с уникальной культурой и сложной судьбой. Кстати, 8 апреля отмечается Международный день ромов. Чем не повод поговорить о прошлом и настоящем этого народа в Одесской области?

Улица Цыганская и ромы-казаки

На землях нынешней Одесчины ромы появились еще в XVIII веке. А в 1836 году царское правительство издало положение о поселении «коренных цыган» в Бессарабии. Здесь их и застал Александр Сергеевич Пушкин. Помните: «Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют»? Впрочем, ромы не только кочевали. Они построили два села — Каир (сейчас — Кривая Балка) и Фараоновка.

Перепись населения 1858 года приводит интересные цифры: 11,5 тысяч бессарабских ромов были крепостными крестьянами, 92 человека занимались различными ремеслами. А 2,3 тысячи ромов служили в Дунайском казачьем войске!

Жили ромы и в самой Одессе. До революции одна из улиц на Молдаванке даже носила название Цыганская (сейчас — улица Лазарева).

Ромы в СССР

Первое десятилетие советской власти осталось в памяти этого народа как благополучное время. Тогда был создан Всероссийский союз цыган, открывались школы и техникумы «с цыганским языком обучения», организовывались кружки по ликвидации безграмотности, развивалась национальная литература. А в 1928–1932 годах — впервые в истории — была даже предпринята попытка создания ромской письменности.

Все изменилось при Сталине. Власти упорно стремились «прикрепить» кочевых ромов к земле, создавая специальные цыганские колхозы, а городских ромов пытались отправить работать на фабрики. Таборам приходилось скрываться от милицейских облав. Неудивительно, что после смерти Иосифа Виссарионовича среди цыган появилась поговорка: «Мертвых оскорблять нельзя, кроме Сталина».

«Черный ужас»

В годы Второй мировой войны гитлеровский режим и его союзники целенаправленно уничтожали ромов. Потомки выживших назвали эти события «кали траш» (по-цыгански — «черный ужас»). Одесчина в истории геноцида ромов занимает особое место. Именно сюда были сосланы несколько десятков тысяч румынских ромов. Большинство из них погибли от голода и холода.

Вот еще один малоизвестный факт: немало украинских и одесских ромов сражались против оккупантов в рядах Красной Армии и партизанских отрядов. Одиннадцать ромов получили звание Героя Советского Союза.

Как живут ромы?

ОБЩИНА В Одесской области действует несколько ромских общественных организаций. Самые известные из них — Одесский областной ромский конгресс «Бахтало дром», общество ромской культуры «Романы збора» и «Правозащитный ромский центр».

ДОМ Часто приходится слышать о роскошных особняках, в которых якобы живут цыганские «бароны». Действительно, зажиточные ромы предпочитают селиться в больших каменных домах. Но это не роскошь, а скорее необходимость: в каждом таком доме проживает три-четыре семьи, связанные родственными узами.

СЕМЬЯ Многие ромы, как и их далекие предки, продолжают чтить древние традиции. Например, во всем слушаются старших, заводят много детей и считают, что женщина должна во всем подчиняться мужчине. Впрочем, среди городских ромов таких строгих правил уже мало кто придерживается. Зато ранние браки остаются проблемой и для обитателей городов.

Ранее мы рассказывали о том, как Одесса стала для грузин «мамой».