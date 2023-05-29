Одесские моряки не могут выехать за границу: кто игнорирует закон

Несмотря на Постановление, принятое на законодательном уровне, разрешающее морякам выезд на работу за границу, центры комплектования его игнорируют и не дают разрешение.

Моряки из южного региона Украины не могут уехать за границу, несмотря на принятое Постановление №992.

Согласно данному Постановлению, моряки, направляющиеся на работу и имеющие соответствующее образование, должны предоставить документы:

Заявление на получение разрешения в произвольной форме, но с указанием Постановления №992 и ссылкой на алгоритм.

Соответствующий военно-учетный документ.

Удостоверение личности моряка.

Трудовой договор (контракт)/гарантийное письмо от судовладельца, где будет прописано, что моряк действительно планируется для работы на определенные даты письмо, где будет указана должность, по которой он будет работать.

Для выезда за границу моряки должны получить подтверждение от администрации судоходства относительно действительности своих документов. В течение семи дней человек должен обратиться в центры комплектования. А потом, без четких сроков, нужно обратиться в пограничную службу. Срок действия разрешения предоставляется по усмотрению территориальных центров комплектования.

Но окончательно вопрос выезда моряков за границу не разрешен, хотя на государственном уровне говорят, что все работает, рассказала руководитель ОО «Украинское объединение моряков» Кристина Король, сообщают Новости.LIVE.

«Я вижу, что не могут уехать моряки из южного региона и, как мне известно, не действуют правила, принятые Постановлением №992. Впрочем, у нас есть Постановление Кабмина №1499, которое позволяет прозрачно получать законным путем морские документы. В настоящее время нарабатывается дистанционный вариант получения таких документов через приложение «Дія». Сегодня моряки еще вынуждены получать документы лично через ГП «Морречсервис» , — рассказала Кристина Король.

При этом она отмечает, если бы в Украине работало Постановление №992, то моряки могли бы спокойно приезжать в Украину получать законным путем свои документы и выезжать на работу за границу, откуда в дальнейшем ввозили в Украину валюту и поднимали нашу экономику.

Кристина Король рассказывает, что после принятия Постановления №992, был разработан алгоритм получения документов на выезд. Но несмотря на законность принятого документа, военкоматы не действуют в соответствии с ними. То есть, законные основания для выезда на работу у моряков есть, но все они саботируются центрами комплектования.

А еще она отметила, что большинство моряков добровольно пошли служить в ВСУ.

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