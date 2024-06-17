Лично повел войска освобождать Одессу: в честь кого названа улица Генерала Швыгина

Швыгин всегда находился в авангарде

Илья Швыгин родился 17 июня 1888 года в Орловской губернии. В Первую мировую войну он отправился на фронт, где командовал пулеметным взводом, участвовал в осаде крепости Перемышль.

В 1940 году комбриг Швыгин возглавил Подольское пехотное училище, а через несколько месяцев ему был присвоен чин генерал-майора. Когда началась Вторая мировая война, Швыгин находился в Финляндии. Через месяц его отозвали в Ленинград, где он занимался подготовкой укрепрайонов, а потом был назначен командиром стрелковой дивизии.

Несмотря на генеральское звание, он постоянно находился среди тех солдат, кто шел в бой в первых рядах, и получил тяжелое ранение. После того как Илью Швыгина выписали из госпиталя, его назначили заместителем командующего Юго-Западным фронтом.

По приказу Швыгина разминировали порт и оперный театр

Когда началась операция по освобождению Одессы , Швыгину поручили командование стрелковой дивизией, которая форсировала Днепр и Южный Буг, принимала участие в освобождении Херсона и Николаева.

Когда войска генерала подошли к Одессе, Швыгин набрал группу разведчиков из самых проверенных солдат и лично повел их в глубокий тыл отступающих с жестокими боями немцев. Еще в гражданскую Швыгину довелось бывать в Одессе и он неплохо знал город. Переулками и задними дворами генерал вывел своих людей к Ланжероновской улице, а затем на Приморский бульвар. Радист группы передал в штаб дивизии радиограмму: «В порту. Позиции занял. Ведем бой. Противник в панике. Нажимайте. Швыгин».

Сообщение дошло до командующего фронтом Родиона Малиновского, который распорядился немедленно начать штурм Одессы. Однако подпольщики сообщили, что заминированы порт и оперный театр, и по заданию Швыгина к 11 часам утра следующего дня они были разминированы.

Уже после освобождения Одессы генерал Швыгин со своим подразделением воевал на правом берегу Днестра. Там в три часа ночи после массированной артподготовки немцы стали вести шквальный огонь по наступающим советским войскам. В лодку, где находился генерал Швыгин, попала мина и он был убит. Тело генерала унесло течением, и нашли его только через несколько дней. Илью Швыгина похоронили сначала на Куликовом поле, а затем перезахоронили на Аллее Славы.

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