Ключевые моменты:

Маршрут №142а работает в выходные дни.

Автобусы курсируют между площадью Независимости и 13-й станцией Большого Фонтана.

Работа временного маршрута

Новый автобусный маршрут №142а запущен с целью улучшения транспортного сообщения между центральными и приморскими районами Одессы. На маршруте предусмотрено движение автобусов в выходные дни, чтобы обеспечить удобный подъезд одесситам и гостям города к популярному району Большого Фонтана, особенно во время летнего сезона.

Подробное расписание движения и промежуточные остановки можно узнать на официальных информационных ресурсах города или непосредственно на остановках общественного транспорта. Организаторы подчеркивают, что маршрут является временным и может менять график в случае необходимости.

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