Ключевые моменты:

Во дворе одесского дома №5 на Маразлиевской восстановлена историческая дверь флигеля доходного дома Беликовича (1902 г.);

Реставраторы вернули двери изначальную функцию: она свободно открывается и закрывается, сохранив аутентичный вид;

Дверь оживила флигель и стала символом сохранения истории Одессы;

Дом Беликовича – памятник архитектуры местного значения, продолжающий рассказывать историю города.

Дверь, рассказывающая историю

Это не просто дверь, а словно портал в прошлое, который вновь оживает благодаря мастерам из команды «1000 дверей Одессы». Они вернули жизнь входу во флигель доходного дома Николая Беликовича – одесской архитектурной жемчужины 1902 года, созданной по проекту Дмитрия Мазирова.

Чтобы увидеть эту красоту, нужно зайти во двор. Здесь, в уютном уголке, где время будто замедляет свой бег, стоит четырехэтажный дом – памятник архитектуры местного значения под номером 133-Од. Его флигель, спрятанный от шума улицы, получил новое дыхание благодаря отреставрированной двери. Эта дверь – не просто элемент здания, они – часть души дома, его истории, его характера.

Что изменилось?

Как рассказывают реставраторы «1000 дверей Одессы», они не просто восстановили дверь, а вернули ей изначальную функцию – свободно открываться и закрываться, вновь стать частью повседневной жизни дома. Каждая деталь дышит заботой и мастерством:

фигурная резьба, когда-то украшавшая вход, теперь снова радует глаз своей изящностью;

круглые глазки, надежно закрепленные латунными шурупами, возвращают двери ее аутентичный вид;

симметрия и ритм линий восстановлены, словно время повернулось вспять, к началу XX века;

дерево, пропитанное маслами, снова «дышит», сохраняя свою природную красоту и прочность.

Эта дверь – не просто отреставрированный объект. Она оживила флигель, сделала его частью настоящего, а не только воспоминанием о прошлом. А еще она – символ того, что история может жить, если о ней заботиться. Каждый скрип, каждый узор, каждый латунный шуруп рассказывает о прошлом, но в то же время напоминает: Одесса жива, и ее красота бессмертна.

Дом Беликовича: живая история Одессы

Доходный дом Николая Беликовича, возведенный в 1902 году по проекту архитектора Дмитрия Мазирова, – это настоящий клад одесской архитектуры. Его четыре этажа, изящные детали фасада и уютный двор создают атмосферу, где хочется остановиться и вдохнуть дух старой Одессы. Здание, имеющее статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения, продолжает быть живым свидетелем истории города.

Фото автора