Ключевые моменты

Политические планы мэра Одессы: Труханов о намерении баллотироваться снова

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью Суспильному. Отвечая на вопрос о своем политическом будущем, Геннадий Труханов четко заявил, что намерен снова баллотироваться на пост городского головы Одессы.

Он подчеркнул, что не рассматривает для себя возможности перехода на государственный уровень, а хочет оставаться в одесской политике.

– Да, я намерен снова баллотироваться. Мне не интересен государственный уровень, я вижу, что есть положительные результаты нашей работы, и я намерен оставаться в одесской политике, – сказал городской голова.

Мэр также отметил, что чувствует поддержку одесситов и готов ответить за свои действия перед каждым гражданином.

Он добавил, что его преданность городу подтверждается тем, что он не брал отпуск уже много лет:

– Я не могу себе морально позволить, я не ходил в отпуск почти шесть лет.

По словам Труханова, он уверен, что результаты его работы и наработки, которые будут реализованы в будущем, подтверждают правильность его курса.

Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова и его сообщников обвиняют в хищении коммунальной собственности и злоупотреблении властью, а также в отмывании (легализации) денег и организации преступной группировки. Дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС).

