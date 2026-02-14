Ключевые моменты:
- В ночь на 14 февраля 2026 года Одессу атаковали ударные БпЛА, поврежден и разрушен частный дом, возник пожар.
- Под завалами нашли тело пожилой женщины.
- Взрывной волной выбиты окна в соседних домах.
- На месте работают оперативные службы, развернут штаб помощи, коммунальщики ликвидируют последствия.
О последствиях ночной атаки рассказал глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак.
По информации ГВА, в результате ночной атаки в одном из районов города был поврежден одноэтажный частный жилой дом. После попадания возник пожар.
Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1950 года рождения. Информация о других возможных пострадавших уточняется.
Кроме полностью разрушенного дома, взрывной волной выбиты окна в соседних жилых зданиях.
На месте продолжают работать спасатели и оперативные службы. Коммунальщики уже закрыли поврежденные окна и приступили к уборке прилегающей территории.
Также на месте развернут оперативный штаб, где пострадавшие местные жители могут получить необходимую помощь и консультации.
Напомним, в ночь на пятницу, 13 февраля, россияне также атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате пострадали жилые дома и ряд объектов инфраструктуры, а том числе автосалон и энергообъект ДТЭК.