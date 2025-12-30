Ключевые моменты:

РФ обвиняет Украину в якобы атаке на резиденцию Путина дронами.

Украинская разведка называет эту информацию фейком.

Кампания используется для давления на переговорах и оправдания новых атак.

Фейк об атаке дронов на резиденцию Путина

С 17:00 29 декабря Россия начала информационную операцию, цель которой — подорвать договоренности, достигнутые между президентами Украины и США. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В рамках этой кампании Кремль распространяет заявления о якобы попытке Украины атаковать резиденцию Путина с помощью 91 беспилотника. Операция стартовала с публичного заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, после чего эту версию начали активно тиражировать прокремлевские СМИ, включая ТАСС и RT.

В течение двух часов нарратив подхватили и другие российские политики и чиновники. Такая слаженность, по данным украинской разведки, говорит о заранее спланированной акции, согласованной на высшем уровне.

Служба внешней разведки Украины указывает на ряд фактов, которые подтверждают фейковый характер заявлений:

В течение всего дня 29 декабря жители Новгородской области не сообщали ни об атаках дронов, ни о каких-либо последствиях. Позже в российских соцсетях начали появляться подозрительные сообщения якобы от местных жителей, которые выглядят как вбросы. Также отсутствуют реальные доказательства — фото, видео или обломки сбитых беспилотников. При этом Министерство обороны РФ несколько раз меняло официальные данные, корректируя количество якобы зафиксированных дронов (сначала сообщили о 18 зафиксированных беспилотниках СОУ, затем их количество увеличилось до 23).

Украинская разведка отмечает, что Россия уже не впервые использует подобные информационные манипуляции. Ранее подобные заявления также оказывались постановочными.

По оценке СВР Украины, фейк с «атакой на Валдай» — это нервная реакция Кремля на прогресс, достигнутый после переговоров президентов Украины и США. В дальнейшем эту тему могут использовать для усиления давления на переговорах, оправдания возможных атак по Украине в праздничный период и дискредитации украинского руководства.

В разведке призывают СМИ тщательно проверять подобные заявления и не становиться инструментом распространения российской пропаганды.

