Ключевые моменты:

ПВО сбила над Украиной 91 из 112 вражеских дронов.

В Крыму поражены катер БК-16 и радиолокационная станция.

Потери РФ за сутки – 1070 человек.

Ночные атаки РФ: жертвы в Одессе и Запорожье и изменения в движении поездов на Днепропетровщине

Ночью российские войска снова атаковали украинские регионы ударными беспилотниками. Есть погибшие, раненые и повреждения инфраструктуры.

Как уже сообщала «Одесская жизнь», в Одессе дрон попал в одноэтажный жилой дом, повреждена крыша. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

В результате атаки погибла женщина. Взрывной волной также повреждено остекление хозяйственных построек поблизости.

Запорожская область

В Пологовском и Запорожском районах один человек погиб, еще трое получили ранения. За сутки оккупанты нанесли 655 ударов по 41 населенному пункту области.

Днепропетровская область

Из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов изменены маршруты пригородных поездов:

поезд №7202 Каменское-Пасс. – Синельниково-2 будет курсировать вместо маршрута в Синельниково-1;

поезд №7201 Синельниково-2 – Днепр-Гл. будет следовать вместо рейса Синельниково-1 – Днепр-Гл.;

поезд №6277 Павлоград-1 – Днепр-Гл. будет курсировать по объездному маршруту без заезда на станцию Синельниково-1.

Украинская ПВО сбила большинство ударных дронов противника в ночь на 14 февраля

По данным Воздушных сил, в ночь на 14 февраля противник атаковал Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 112 ударными БпЛА.

По состоянию на утро субботы, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили/подавили 91 вражеский БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

ВСУ поразили десантный катер и десятки объектов врага

Как информирует сегодня Генштаб ВСУ, в рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить поражение по важным военным объектам врага.

В частности, официально подтверждено, что 12 февраля 2026 года в районе н.п. Новоозерное во временно оккупированном Крыму успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 противника.

Также 12 февраля, в районе поселка Гвардейское в Крыму поражена радиолокационная станция РСП-10.

Среди прочего, в районе населенного пункта Приморск на временно оккупированной территории Запорожской области в те же сутки поражен узел связи российских оккупантов.

Кроме того, в пятницу, 13 февраля, в районе Новоэкономического (временно оккупированная территория Донецкой области) поражен склад боеприпасов врага.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также украинские военные сообщают: в общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Помимо этого, наши воины обезвредили один танк, три боевых бронированных машины, 28 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, 914 беспилотных летательных аппаратов, один катер, 120 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

