Ключевые моменты:

План состоит из 20 пунктов и сопровождается отдельными соглашениями о безопасности и восстановлении.

Украине обещают гарантии безопасности, путь в ЕС и масштабное восстановление экономики.

Самые сложные вопросы — территории, ЗАЭС и механизм гарантий.

Мирный план для Украины: что в документе

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас обсуждается черновик политического мирного плана между Украиной, США, Европой и россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Основной документ включает 20 пунктов, параллельно предлагаются еще три документа:

трехстороннее соглашение о гарантиях безопасности (Украина, США и Европа);

отдельные гарантии безопасности от США;

«дорожная карта процветания Украины» — план восстановления и экономического развития до 2040 года.

Мирный план:

Подтверждение суверенитета Украины. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения. Гарантии безопасности. Численность ВСУ — 800 тысяч человек в мирное время. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. В случае вторжения РФ в Украину — военный ответ и восстановление санкций. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах. Украина станет членом ЕС в определённый срок (мы хотим зафиксировать дату вступления). Пакет глобального развития, который будет определён в отдельном инвестиционном соглашении. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель — привлечь 800 млрд долларов. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Безъядерный статус Украины. Запорожская АЭС. Компромисса нет. США предлагают трёхстороннее управление, где американцы — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина — 50 на 50. При этом ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости. Территории. Самый сложный пункт. Один из вариантов — РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — «стоим там, где стоим». РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Если не будет согласия по формуле «стоим там, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только через референдум, и тогда на референдум нужно выносить весь документ. РФ и Украина обязуются не изменять договорённости силой. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Чёрного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована. Обмен пленными «всех на всех», возвращение гражданских, детей и политзаключённых. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции. После того как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Предусматривается, что Украина может подать соглашение на ратификацию парламентом или провести всенародный референдум для утверждения, возможно проведение выборов одновременно с референдумом.

Атаки и бои: что произошло за сутки

В ночь на 25 декабря враг атаковал Украину 131 ударным беспилотником. Силы ПВО уничтожили или подавили 106 дронов типа Shahed, «Гербера» и других моделей на севере, юге и востоке страны, сообщили в Генштабе ВСУ.

За сутки на фронте произошло 151 боевое столкновение. По уточненным данным, противник нанес один ракетный и 80 авиационных ударов: применил три ракеты и сбросил 193 управляемые авиабомбы. Также россия использовала 6 393 дрона-камикадзе и провела 4 015 обстрелов позиций украинских военных и населенных пунктов, из них 88 — из реактивных систем залпового огня. В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов, где находился личный состав противника, а также два пункта управления вражескими беспилотниками. По итогам суток потери российских войск составили около 860 человек. Украинские защитники также уничтожили 7 танков, 5 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, 600 беспилотников оперативно-тактического уровня и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.