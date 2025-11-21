Ключевые моменты:

Зеленский заявил депутатам, что увольнения Ермака не будет.

Дело Миндича привело к отставкам двух министров и аресту экс-вице-премьера Чернышова.

Украина изменила один из пунктов американского «мирного плана», заменив аудит помощи на полную амнистию.

Политический скандал в Украине

Во время встречи с депутатами фракции «Слуга народа» 20 ноября Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что не собирается увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака. Когда одна из депутатов спросила, возможны ли кадровые решения в ОП, Зеленский ответил, что это исключительно его ответственность, дав понять: отставки Ермака не будет.

При этом, по данным СМИ, внутри фракции достаточно много депутатов, которые считают, что Ермак должен уйти.

Как сообщает Суспільне, на встречу пришли более 150 нардепов — это первый подобный разговор с фракцией после публикации НАБУ материалов расследования о преступной организации Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Зеленского. На фоне скандала парламент уже уволил двух чиновников, упомянутых в прослушках: министра энергетики Германа Галущенко и министра юстиции Светлану Гринчук — хотя оба заявляют, что не нарушали закон.

Высший антикоррупционный суд также арестовал экс-вице-премьера Алексея Чернышова — еще одного участника дела. Его отправили под стражу на 60 суток, то есть до 16 января с альтернативой внесения залога в 51,6 млн грн.

В СМИ также появились данные, что влияние Миндича распространялось не только на «Энергоатом», но и на бывшего министра обороны Рустема Умерова. Пока что к Умерову официальных претензий нет.

Ситуация вызвала разные реакции внутри фракции. Депутат Никита Потураев предложил создать в парламенте коалицию национального единства для формирования «правительства устойчивости». Другие депутаты отмечают странное совпадение публикации материалов дела с предложенным мирным планом Трампа.

«Пленки Миндича» и «мирный план»: какая связь

Политолог Петр Олещук отмечает, что сразу после того, как коррупционный скандал вокруг «Энергоатома» стал публичным и привел к первым отставкам, почти одновременно начали появляться очертания «мирного плана».

По его словам, этот документ не просто предполагает уступки со стороны Украины — фактически он требует подписать капитуляцию перед Россией. Такая совпадающая последовательность событий, считает Олещук, вряд ли является случайностью.

Он считает, что создается впечатление: США и команда Дональда Трампа как минимум используют скандал как инструмент давления, пытаясь вынудить украинскую власть согласиться на предложенный план, исходя из того, что ее позиции сейчас якобы ослаблены.

В подтверждении этому мнению издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина изменила один из пунктов «мирного плана» США. Изначально документ предполагал аудит всей международной помощи Украине с акцентом на борьбу с коррупцией. Однако пункт был переписан — теперь там говорится о полной амнистии для всех сторон за действия во время войны.

