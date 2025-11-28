Ключевые моменты:

С чем связан обыск?

Стало известно, что утром 28 ноября состоялись обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. На территорию правительственного квартала вошли около 10 сотрудников НАБУ и САП. Редакция пытается узнать детали, будем держать вас в курсе.

Напомним, что 25 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что расследование по делу «Мидас» развивается и ожидаются новые подозрения. Детали скандала: «Карлсон», «Тенор» и «Шлагбаум»: что происходит вокруг Энергоатома.

