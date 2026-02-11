Ключевые моменты:

Ярмарка ко Дню влюбленных проходит с 11 по 15 февраля во дворе Одесской кирхи

Посетителям предлагают хендмейд украшения, сувениры, мягкие игрушки и сладости

Мастера создают изделия прямо во время ярмарки

Работают фотозоны и зоны отдыха с горячими напитками

В центре Одессы в эти дни пахнет пряностями и горячим вином — мы заглянули во двор Одесской кирхи, чтобы своими глазами увидеть, как город встречает День влюбленных. Корреспондентка побывала на ярмарке в первые дни ее работы, пообщалась с мастерами и зафиксировала атмосферу без прикрас — именно такой, какой ее ощущают посетители.

Одесская Кирха: ярмарка ко Дню влюбленных

Во дворе Кирхи расцвела маленькая магия: с 11 по 15 февраля здесь проходит ярмарка ко Дню влюбленных. Воздух наполнен ароматом свежего глинтвейна, пряных лакомств и других угощений, а глаза разбегаются от разнообразия: хендмейд украшения, мягкие игрушки, сувениры, которые ищут своего избранника.

Еще больше очарования создают мастера: прямо на глазах у гостей они делают чудесные изделия — от изящных браслетов до необычных фигурок. Здесь все можно почувствовать на ощупь, а не только увидеть на картинке.

Мягкая музыка, льющаяся из динамиков, и тихое щебетание посетителей создают уютную атмосферу, которую так хочется остановить хотя бы на минуту. Рядом — фотозоны, где можно сделать милые кадры для себя и любимого человека, и маленькие столики, за которыми приятно наслаждаться теплым напитком, наблюдая, как готовятся угощения и десерты.

Пока людей немного, и это добавляет особого комфорта: можно спокойно рассматривать товары, общаться с мастерами и почувствовать этот особенный, тихий ритм влюбленной ярмарки.

Но впереди еще четыре дня, и мы уверены: каждый, кто заглянет сюда, найдет частичку своего праздника, тепла и вдохновения.

Фото автора