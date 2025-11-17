Ключевые моменты:

Правительство должно подать законопроект об обновлении состава НКРЭКУ.

Готовятся кадровые изменения в инспекциях и Фонде госимущества, а также полная перезагрузка АРМА.

На фоне дела Миндича в Кабмине продолжаются отставки и кадровые обсуждения.

Кадровые перестановки в правительстве после дела Миндича

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале комплексной очистки и обновления системы управления энергетикой Украины. В Telegram он написал, что поручил правительству без промедления подать в Верховную Раду законопроект об обновлении состава НКРЭКУ — комиссии, которая регулирует сферы энергетики и коммунальных услуг.

Также планируется заменить руководителей Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора. Кроме того, премьер-министр Юлия Свириденко должна внести в парламент кандидатуру нового главы Фонда госимущества.

Отдельно Зеленский указал на необходимость полной перезагрузки АРМА — агентства, отвечающего за розыск и управление арестованными активами. Конкурс на его руководство он потребовал завершить до конца года.

Одним из решений также стал аудит активов, ранее принадлежавших россиянам или коллаборационистам, которые убежали в РФ. Эти объекты должны быть быстро подготовлены к продаже, а вырученные средства — направлены на поддержку обороны и бюджета.

По теме: Для арестованного завода россиян под Одессой ищут нового управителя

Все эти процессы происходят на фоне масштабных кадровых потрясений в Кабмине, связанных с коррупционным делом бизнесмена Тимура Миндича. Как пишет РБК-Украина, скандал стал серьеным репутационным ударом по правительству Юлии Свириденко. Двое министров, чьи голоса фигурируют на опубликованных записях — юстиции Герман Галущенко и энергетики Светлана Гринчук — уже подали в отставку. Идет поиск их замен.

Источники сообщают, что рассматривается идея объединить Минюст с должностью вице-премьера по евроинтеграции, которую занимает Тарас Качка. Одним из возможных кандидатов на министра юстиции называют Ирину Мудрую, заместителя главы Офиса президента.

По словам депутатов, ситуация повлияла на позиции самой Свириденко — теперь в правительстве может измениться баланс влияния. Не исключены новые увольнения, и некоторые в парламенте предполагают, что «следующая волна» может затронуть оборонный или инфраструктурный сектор.

В то же время, по данным других источников, НАБУ и САП временно снизили публичную активность в рамках операции «Мидас», поэтому новых публикаций записей может не быть. Дальнейшие детали дела станут известны на судебных заседаниях.

Как Миндич покинул Украину

Журналистский проект «Схемы» сообщает, что Тимур Миндич, которого подозревают в организации коррупционных схем в энергетике, выехал из Украины 10 ноября в 02:09 — буквально за несколько часов до прихода детективов НАБУ с обысками.

Он пересек границу в сторону Польши на автомобиле Mercedes-Benz S 350, принадлежащем одному из владельцев львовского сервиса TimeLux. Компания зарегистрирована менее полугода назад и предлагает премиальные перевозки за границу с «быстрым пересечением границы». По данным Схем, поездка Киев—Варшава на авто S-класса стоит около 1300 евро.

Тем временем певицы Kola, Надя Дорофеева и Львовский хор «Гомон» отказались от участия в новогоднем концерте студии «Квартал 95». Причины отмены выступлений артисты не сообщают, однако произошли они после скандала с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.