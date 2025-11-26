Ключевые моменты

Мнения одесситов относительно «пленок Миндича» кардинально различаются: от требований полной отставки правительства до убеждения, что менять власть во время войны опасно.

Часть опрошенных считает, что коррупция системная, а смена правительства вряд ли что-то изменит — проблемы глубже и длятся годами.

Другие настаивают на полном обновлении правительства, так как потеряли доверие к власти и не видят эффективных реформ.

Есть и умеренная позиция: проводить проверки, отстранять причастных и не принимать радикальных решений до завершения расследования.

Многие респонденты подчеркивают риски для страны во время войны — в дипломатии, обороне и внутренней стабильности.

Что одесситы думают об отставке правительства после «пленок Миндича»

Наталья Александровна: «Разборки ни к чему не приведут: поговорят — и все будет как раньше. Коррупция даже не обсуждается — это их родное, признак руководства. А простые люди еле-еле сводят концы с концами — ничего хорошего в этом нет. Люди озлоблены, голодны, ничего хорошего для людей я не вижу. Поговорить можно — они очень любят рассказывать, какие они хорошие, и что без них вообще ничего бы не было».

Владимир: «Наверное, всё поменять нужно, чтобы всё изменилось. Всё с начала — грамотных, добрых людей».

Вера Павловна: «Я всего лишь врач, поэтому в политике не очень. Мне кажется, хоть всех — лишь бы было лучше».

Дмитрий: «Я думаю, что лучше провести полную проверку — это будет на пользу стране».

Марина: «Ничего не меняется и не изменится, потому что нашими судьбами руководят другие. Вы же меня прекрасно понимаете: творцы всего этого ужаса не в России и не в Украине».

Дарья: «Я думаю, что пока идет расследование, можно отстранить их, чтобы, если они причастны, не влияли и не принимали такие решения, а если не причастны — вернутся к исполнению своих полномочий».

Александр: «Мне кажется, что ничего не изменится. Уже столько раз было: сначала меняли, и вроде они брались за работу, выполняли обязанности, а потом все это тихонько сходило на нет».

Александр: «Правительство, возможно, и нужно менять, но я считаю, что во время войны эту вертикаль — Верховный Главнокомандующий – ВС — трогать нельзя. И во внешней политике: если придут новые люди, которых не знают и не уважают, мы можем потерять поддержку партнеров и устойчивость. Что касается экономики — возможно, действительно, нужно сменить министров и вице-премьеров, а может и весь кабинет. Но говорить пока рано. Эти пленки — всего лишь версия следствия, суд это ещё не доказал. С политической точки зрения идея правительства национальной устойчивости, возможно, разумна».

Мирослав: «Сейчас менять людей неуместно, надо оставить».

Ольга: «Доверять нельзя, нужно полностью менять правительство и эту власть. Мы все видим, что происходит в стране — полный бардак. У меня ни к кому нет доверия. Считаю, что наша страна в таком состоянии, что нужно привлекать руководителей извне, возможно из Европы. У нас одни и те же — цирковые лошадки, бегают по кругу, дорываются до корыта, и ничего не меняется».

Елена: «Всё правительство, думаю, себя не скомпрометировало, а отдельные личности, которые воруют. Их нужно наказывать и сажать, желательно весной. А всё правительство — нет, я доверяю президенту и его окружению».

Валентина: «Думаю, что полностью — не стоит. Во время войны нужно воздерживаться от радикальных мер».

Евгений: «Нужно дать дорогу другим. Есть хоть маленькая, но надежда, что что-то изменится».

Галина: «Давно пора всех менять. Мне кажется, что после распада Советского Союза мы одинаковы с россиянами в этом плане. Всё то же, ничего не меняется. Идти в Европу — никакого улучшения я не вижу!».

Светлана: «Во время войны менять власть нельзя, но нужны рамки, чтобы они исправлялись на благо Украины. Я понимаю, что война, но менять власть нельзя: каждый веник будет мести по-своему».

Наталья: «Их уже всех нужно отправить далеко и надолго. Пока они у власти — ни порядка не будет, ни война не закончится».

Аноним: «Кому Америку открыли? Откаты были всегда: при Порошенко, при Януковиче, до Зеленского — и дальше будут».

Алла Александровна: «Всех нельзя отправлять в отставку. Так Ермак, наверное, замешан? Какова будет реакция населения?».

Ирина: «Наше правительство скомпрометировало себя ещё 30 лет назад. Все недалёкие. А где взять толковых? Не знаю. У нас умные, талантливые люди, много учёных. Почему так во власти? Надо разбираться. Может, война для этого — чтобы мы наконец поняли, какие мы?».

Тамара Ивановна: «Давно нужно было менять правительство. Реформ я не вижу. Если что-то и происходит, то жизнь простых украинцев не улучшается, а ухудшается».

Валентина: «Какие-то изменения нужны, но не всех убирать — это опасно во время войны».

Василий: «Как в демократических странах — нужно просто соблюдать Конституцию. А у нас, похоже, даже президент её не знает».

