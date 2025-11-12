Ключевые моменты

НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которая вымогала «откаты» у подрядчиков «Энергоатома».

В деле фигурируют экс-чиновники Минэнерго и бизнесмен Тимур Миндич, совладелец «Квартала 95».

После скандала Зеленский потребовал отставки министров и анонсировал санкции против фигурантов.

Разоблачение схемы в «Энергоатоме»: как все началось

10 ноября детективы НАБУ и САП провели обыски и сообщили о разоблачении преступной организации, действовавшей в сфере энергетики.

Представители обеих структур объяснили, что по результатам 15 месяцев работы и анализа 1000 часов аудиозаписей, задокументирована деятельность «высокоуровневой преступной организации».

На распространенных НАБУ аудиозаписях фигуранты дела обсуждают «откаты» в Минэнерго и подчиненном этому ведомству Энергоатоме.

По версии НАБУ, фактическое управление предприятием осуществляли «смотрящие», не имевшие официальных должностей.

Кто фигурирует в деле «Мидас»

Подозрения получили семь человек, среди них:

бизнесмен Тимур Миндич — по версии следствия, руководитель организации;

бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк;

директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов;

несколько участников, отвечавших за «отмывание» денег.

Высший Антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал Басова с правом внесения залога в 40 млн грн. Миронюка также задержали с альтернативой внесения 126 млн грн залога.

Как работала коррупционная схема

По данным следствия, контрагент «Энергоатома» выполнял определенные работы на украинских АЭС или поставлял необходимые товары. После этого должен был получить оплату от „Энергоатома“. Однако фактически деньги выплачивались только после того, как злоумышленники получали от контрагента «откат» в размере 10-15% от суммы контракта. Иногда, как уточняют в НАБУ, средства нужно было перечислить на счета компаний, которые контролировали члены преступной организации, иногда — на счета других фирм, ожидающих оплату за выполненные для «Энергоатома» работы. Вся эта схема получила название «Шлагбаум».

Отказаться от «отката» контрагенты фактически не могли — в таком случае они просто не получали бы денег за выполненные работы или оказанные услуги.

«Некоторые компании просто ушли с рынка, потому что не могли работать в таких условиях», — говорит представитель НАБУ Александр Абакумов.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда прокурор заявил, что в начале этого года Тимур Миндич, «пользуясь ситуацией, сложившейся в Украине во время военного положения, дружескими отношениями с президентом Украины, связями с нынешними и бывшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных структур… с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться».

«Пленки Миндича»: о чем говорили участники схемы

На аудиозаписях, обнародованных НАБУ, подозреваемые обсуждают детали работы преступной схемы и меры давления на подрядчиков. Чтобы сохранить конспирацию, участники разговаривают под псевдонимами.

На записях слышны разговоры между людьми с позывными «Рокет» и «Тенор» — это, как предполагают детективы, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов. Они обсуждают, как заставить подрядчиков платить «откаты»: если компания отказывается, ее планировали лишить статуса партнера «Энергоатома», а сотрудников — «отправить в армию».

В другом разговоре те же фигуранты говорят о повышении суммы отката в связи с возможной сменой руководства Минэнерго и «Энергоатома».

Также на записях звучит голос, предположительно принадлежащий бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову (псевдоним «Че Гевара»). Он обсуждает с Александром Цукерманом («Шугармен») вопрос, как забрать наличные из теневого офиса.

На еще одном фрагменте бухгалтер этого офиса по прозвищу Решик жалуется, что носить по улице коробку с 1,6 млн долларов наличными — «удовольствие сомнительное».

Кто такой Тимур Миндич

Тимур Миндич — бизнесмен из Днепра, совладелец студии «Квартал 95» и давний знакомый Владимира Зеленского. Журналисты не раз называли его влиятельным неформальным игроком, связанным с бывшим премьером и крупными бизнес-проектами.

Олигарх Игорь Коломойский когда-то называл Тимура Миндича своим партнером по нескольким «некрупным проектам», в основном связанным с девелопментом. По его словам, именно Миндич познакомил его с Владимиром Зеленским.

Близкие отношения с нынешним президентом считаются главным ресурсом Миндича. Он является совладельцем студии «Квартал 95» и еще до прихода Зеленского в политику занимал там должность коммерческого директора.

Журналисты не раз указывали на их давние связи. Так, во время президентской кампании 2019 года Зеленский приехал сдавать анализы на автомобиле Mercedes, оформленном на Миндича. А в январе 2021 года свой день рождения президент отмечал в квартире бизнесмена на улице Грушевского — в том же доме, где они оба жили до начала полномасштабной войны.

Реакция на скандал в Энергоатоме

Компания «Квартал 95» заявила, что дело Тимура Миндича не имеет отношения к работе студии, ее контенту или команде. «Квартал 95» подчеркивает, что «совладелец имеет юридическую связь со студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды».

Премьер-министр Юлия Свириденко объявила о перезапуске «Энергоатома» — правительство распустило Наблюдательный совет компании. Она поручила провести срочный аудит закупок и подготовить новый состав совета в течение недели.

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что министры юстиции и энергетики должны покинуть свои должности:

«Если есть обвинения — нужно отвечать. Решение об отставке должно быть оперативным», — подчеркнул президент.

Также он сообщил о санкциях против двух фигурантов дела НАБУ:

«Будет и решение СНБО о санкциях по представлению Кабинета Министров Украины. Сейчас всем в Украине чрезвычайно сложно. Проходить через отключение электричества, «русские» удары, потери. Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы существуют».