Ключевые моменты:

После ковида, длительного стресса и войны у многих одесситов ухудшилось зрение, а отключения света стали фактором, который обостряет уже существующие проблемы.

Блекауты не являются прямой причиной потери зрения, но усиливают нагрузку на глаза из-за работы с гаджетами в темноте и плохого освещения.

Особенно уязвимы дети и молодежь, у которых из-за чрезмерной зрительной нагрузки может развиваться спазм аккомодации и прогрессирующая близорукость.

В Одессе можно бесплатно проверить зрение и получить лечение по направлению врача в рамках государственной программы медицинских гарантий.

Как ковид повлиял на состояние нашего зрения?

Поскольку в глазах находятся белки, необходимые возбудителю ковида, именно через глаза вирус попадал в организм многих своих «жертв». Это приводило к кровоизлияниям, ухудшению состояния сетчатки и глазного дна, нарушению кровоснабжения зрительного нерва. Под удар попадали пациенты всех возрастных категорий — от детей до людей 75+. Опасность этих ситуаций заключалась в том, что у людей ничего не болело, но процессы, которые впоследствии могли привести к ухудшению зрения, уже происходили.

– Пациентов, переболевших коронавирусом, по сути, преследует одна и та же проблема: состояние иммунной системы не возвращается к норме даже спустя многие месяцы после выздоровления, а также ухудшается кровоснабжение зрительного нерва и сетчатки, – говорит старшая научная сотрудница института Наталия Коновалова. – Когда к нам обращаются такие пациенты, мы проводим исследования состояния кровоснабжения зрительного нерва и сосудов головы, назначаем лечение. Но проблема последствий ковида еще долго будет изучаться.

Чем для зрения опасен стресс?

Между стрессом и ухудшением зрения существует не прямая, а опосредованная связь. То есть от самого по себе стресса здесь и сейчас зрение вряд ли ухудшится. Но если стресс провоцирует бессонницу, плохое питание, злоупотребление алкоголем, моральное истощение, в дальнейшем это уже становится факторами ухудшения зрения.

Кроме того, стресс может проявляться резкими перепадами внутричерепного давления, что напрямую связано с функционированием зрительного нерва, подчеркивают офтальмологи.

В отличие от кратковременного, длительный стресс способен даже спровоцировать заболевания глаз или прогрессирование уже существующих, таких как миопия и астигматизм. Причина кроется в постоянном напряжении глазных мышц и негативном влиянии нервных переживаний на сосуды.

Блекауты как индикаторы: действительно ли отключения света ухудшают зрение?

– Нужно понимать, что во время блекаутов человек начинает ощущать проблемы, которые возникли еще во время ковида и в начале войны, когда всем нам приходится постоянно адаптироваться к сложным условиям выживания. Это своего рода индикаторы ранее существовавших проблем, – говорит Тарас Кустрин, заведующий консультативной поликлиникой института Филатова. – Поэтому очень важно соблюдать определенные правила, чтобы помочь глазам справляться с нагрузками. Особенно это касается детей.

В частности, когда человек смотрит на объект, находящийся на расстоянии менее 5 метров, глазные мышцы напрягаются, и если глаз долго находится в таком состоянии, создаются условия для развития спазма аккомодации.

Спазм аккомодации — это офтальмологическая патология, при которой мышцы глаз, отвечающие за фокусировку на разных расстояниях, остаются в напряженном состоянии даже после завершения работы вблизи.

– Это приводит к невозможности быстро и четко видеть предметы, расположенные вдали. Иначе это заболевание называют «псевдоблизорукостью». Оно относится к наиболее распространенным причинам снижения зрения у детей, подростков и молодых людей, которые много времени проводят за компьютером, телефоном или чтением.

Тарас Кустрин советует дома наблюдать за остротой зрения. В этом может помочь программа «Хорошо вижу», разработанная институтом имени Филатова совместно с компанией «Киевстар». Она предназначена для диагностики проблем и содержит комплексы упражнений для улучшения зрения.

Кроме того, нельзя забывать, что постоянная перегрузка зрительного аппарата в темноте и плохое освещение приводят к головной боли, усталости и ускоряют «старение» глаз. Яркие экраны телефонов, ноутбуков и планшетов на фоне темноты истощают зрительный аппарат. Острее всего отключения света ощущают люди, уже имеющие проблемы со зрением. Поэтому при отсутствии света нужно периодически отвлекаться от гаджетов, на несколько минут закрывать глаза и давать им отдохнуть.

Как сохранить зрение ребенку во время блекаутов

Спазм аккомодации в детском возрасте — это начальная стадия ухудшения зрения. Если длительное время ничего не делать с этой патологией, может развиться устойчивая прогрессирующая близорукость, ухудшается качество зрения, появляются головные боли и усталость глаз. Особенно часто это нарушение возникает у школьников и студентов из-за чрезмерной зрительной нагрузки во время учебы и использования гаджетов.

– Здесь стоит помнить о «правиле трех двадцаток», – говорит Тарас Кустрин. – 20 минут работаем, 20 секунд отдыхаем и так далее. Кроме того, если в школе ребенок отсидел урок, на перемене он должен дать глазам отдохнуть. Поэтому не стоит оставаться сидеть за партой — лучше подойти к окну и посмотреть на школьный двор, чтобы предметы, на которых фокусируется зрение, находились на расстоянии более 5 метров.

На что должны обращать внимание родители

Если ребенок слишком близко рассматривает страницы учебника или экран телефона — это повод проверить зрение.

Если резко ухудшилась успеваемость в школе, стоит спросить у ребенка, хорошо ли он видит на уроках.

В институте Филатова работает единственное в Украине детское офтальмологическое отделение, а также лаборатория нарушений бинокулярного зрения и детские кабинеты в консультативной поликлинике, где можно получить квалифицированную медицинскую помощь и разработать план действий для защиты зрения ребенка от перегрузок.

Институт работает с НСЗУ, поэтому исследования, которые оплачивает государство, являются бесплатными.

3 правила, чтобы сохранить зрение

Выделять на прогулки не менее 2 часов в день. Оборудовать рабочее место так, чтобы свет не светил прямо в глаза. Кроме того, энергосберегающие лампы с холодным белым светом лучше не использовать вечером, так как этот спектр влияет на выработку гормона сна и может мешать засыпанию. Полностью отказываться от таких ламп не стоит — днем они повышают работоспособность. Лампа должна находиться сзади: для правшей — слева, для левшей — справа.

Какие услуги доступны в институте Филатова?

В институте имени Филатова напоминают, что людям с сахарным диабетом и сосудистыми заболеваниями необходимо уделять зрению особое внимание и регулярно обращаться к офтальмологу для профилактических осмотров.

Обследования в институте Филатова, хирургическое лечение и консервативная терапия для пациентов бесплатны.

В следующем году институт продолжит оказывать медицинскую помощь по программе медицинских гарантий НСЗУ.

Как получить помощь в институте Филатова БЕСПЛАТНО:

Обратитесь к своему семейному врачу. Получите электронное направление к офтальмологу.

Запишитесь к специалисту консультативной поликлиники института. Помните: государство (через НСЗУ) оплачивает обследования и лечение по программе медицинских гарантий.

