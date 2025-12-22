Ключевые моменты:

Зимние каникулы в школах начались с 22 декабря;

Причина — проблемы с энергоснабжением после удара по энергетике.

Досрочные каникулы в школах Белгорода-Днестровского: что известно

С 22 декабря во всех учреждениях общего среднего образования Белгорода-Днестровского начались зимние каникулы. Об этом сообщили Управление образования города.

Решение приняли из-за последствий удара по объектам энергетической инфраструктуры города. Власти подчеркнули, что речь идет именно о школьных учреждениях.

При этом детские сады продолжают работать в обычном режиме — изменений в их графике нет.

Ранее Одесская областная военная администрация и департамент образования и науки рекомендовали учебным заведениям с 22 по 26 декабря перейти на дистанционный формат обучения.

Для учеников, у которых дома нет электричества, предусмотрен асинхронный режим — без обязательного участия в онлайн-уроках. В таких случаях школьники могут самостоятельно прорабатывать учебные материалы, размещенные на электронных платформах и официальном сайте департамента образования.

