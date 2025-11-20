Ключевые моменты

Одесская педиатрка Сима Пириева назвала 10 самых распространенных родительских мифов, из-за которых дети дольше болеют — от лишних антибиотиков до неправильного отношения к температуре и кашлю.

Антибиотики в 80–90% случаев не нужны, ведь большинство детских болезней — вирусные, и организм должен сам выработать интерфероны и «потренировать» иммунитет.

Горчичники, сода, банки и килограммы сиропов — вредные пережитки, которые могут привести к аллергии, осложнениям или даже госпитализации.

Не все сопли и кашель — опасность, а остаточные симптомы могут длиться до нескольких недель; важно отличить норму от признаков, требующих консультации врача.

Досье «Одесской Жизни»

Сима Пириева – врач-педиатр Одесского детского консультативно-диагностического центра имени Бориса Резника.

Миф 1. Если заболел – нужны антибиотики

– В 80–90% случаев заболеваний у детей мы имеем дело с вирусными инфекциями, которые антибиотиками не лечатся. При вирусных болезнях у детей синтезируются интерфероны – белки, которые ускоряют выздоровление, – говорит Сима Пириева. – Поэтому лишние лекарства, в частности антибиотики, совсем не нужны. К ним быстро формируется резистентность (нечувствительность), а также страдают разные органы. Во время этих заболеваний тренируется детский иммунитет, вырабатывается его готовность к социальным условиям, где постоянно придется сталкиваться с инфекциями и сопротивляться им. Чем лучше натренирован иммунитет ребенка, тем легче он будет противостоять болезням.

Миф 2. Подскочила температура — ее нужно быстро сбить

На самом деле вирусы, попавшие в организм ребенка, гибнут при температуре 38,5°С. Поэтому врачи и не советуют сбивать ее до уровня 38,5°С.

– Очень часто ребенок даже не чувствует этой температуры, чувствует себя нормально, а у родителей начинается паника – даже небольшую температуру они хотят сбить, – делится опытом Сима Пириева. – Чаще всего это происходит в семьях тревожных родителей.

Миф 3. О народных методах и советах из интернета

Горчичники, банки, ингаляции водой с содой, мазание горла фукарцином, использование собачьего или барсучьего жира – все это в прошлом, современная медицина этими методами не пользуется.

Миф 4. Ребенок кашляет — обязательно нужно давать лекарства

Кашель может быть последствием перенесенной ребенком ОРВИ. И может длиться до трех недель, а после острого ринита – до полутора месяцев. Потом пройдет сам.

Сейчас у детей 8–12 лет часто возникает неврологический кашель из-за стрессов, связанных с воздушными тревогами, семейными конфликтами, перееданием и лишним весом. Хотя родители почти никогда не связывают эти события.

Бывает, дети из семей очень занятых родителей сами провоцируют кашель, чтобы привлечь внимание и получить заботу. А родители иногда слишком «перекармливают» ребенка лекарствами — это крайне опасно.

– У меня был случай, когда мама давала 5-летнему мальчику три сиропа и два вида таблеток, которые провоцируют кашель, и два сиропа, которые должны были кашель останавливать, – вспоминает Сима Пириева. – В результате ребенок захлебывался собственной мокротой, был в тяжелом состоянии и получил сильную аллергическую реакцию на препараты.

Миф 5. Сопли: прозрачные, желтые, зеленые. Нужно ли лечить все?

Большинство родителей воспринимают сопли как угрозу здоровью ребенка. На самом деле это не всегда так.

– Мы забываем, что с осени до весны существует довольно большой перепад температур между квартирой и улицей, – объясняет педиатр. – Ребенок выходит из теплого, сухого воздуха квартиры на влажный и холодный воздух улицы. Слизистая носа начинает защищаться и выделяет светлые, прозрачные слизистые выделения. Они также появляются, когда ребенок недавно переболел, и слизистая «доочищается». В этом нет ничего страшного.

Желтые выделения возникают из-за примесей мертвых лейкоцитов, которые защищают организм от инфекций. Если при этом нет температуры, сонливости или потери аппетита — ничего опасного не происходит.

Зеленые выделения, которые имеют неприятный запах, уже повод проконсультироваться с педиатром, а при необходимости и с ЛОР-врачом.

Миф 6. Если есть сопли и кашель — в сад или школу идти нельзя

На самом деле ребенку необходимо контактировать с различными инфекциями для тренировки иммунитета. Если этого не происходит, дети болеют тяжелее.

После «ковидных каникул» врачи наблюдают рост тяжелых пневмоний, а также увеличение случаев коклюша и кори. Даже обычные ОРВИ протекают тяжелее, с осложнениями в виде отита, бронхита или пневмонии.

– Всегда нужно помнить о остаточных явлениях: ребенок уже не заразен, но насморк и кашель могут оставаться еще 2–3 недели. Поэтому важно сохранять баланс между полной изоляцией и умеренным контактом с окружающими.

Миф 7. Вызывать скорую в любых обстоятельствах

Фахивчиня советует вызывать скорую в следующих случаях:

если высокая температура не сбивается в течение двух часов,

у ребенка тяжелое дыхание,

нарушается сердечный ритм,

начинается потеря сознания,

возникают судороги,

резко падает температура до 35,5°С с появлением холодного пота,

ребенок резко побледнел или посинел,

имеет жидкий многократный стул,

имеет многократную фонтанную рвоту.

Миф 8. Прививки приводят к аутизму (РАС)

Последние исследования доказали генетическую природу РАС. И к прививкам это не имеет отношения. Риск развития РАС одинаков у привитых и непривитых детей.

Последствия перенесенных заболеваний, от которых можно сделать прививку, намного опаснее последствий вакцинации.

С первого января 2026 года будет действовать новый календарь прививок.

Миф 9. Манту нельзя мочить

– Это было раньше, – говорит Сима Пириева. – Раньше Манту делали накожно, а сейчас делают подкожно. Поэтому быстрый душ никому не повредит. Манту нельзя греть компрессами, заклеивать пластырем, давить место укола, мазать кремами или мазями.

Миф 10. Гиперактивность ребенка: болезнь или норма?

На самом деле дети должны быть активными, и это иногда воспринимается родителями как гиперактивность.

С другой стороны, когда гаджеты появляются в жизни ребенка уже в 6–8 месяцев, мозг постоянно находится в возбужденном состоянии — его стимулируют яркие картинки и резкие звуки. Из-за этого ребенок плохо спит, становится нервным, иногда агрессивным.

– В таких случаях часто помогает ситуация, когда родители начинают больше времени уделять общению с ребенком, дают ему возможность реализовать себя не только в учебе, но и в хобби, – говорит врач.

Справка «ОЖ»: 5 правил здорового ребенка

Здоровый сон Достаточная физическая активность Полноценное питание Своевременные прививки – здоровый иммунитет Нормальная атмосфера в семье (отсутствие конфликтов)

Читайте также: