В Одессе и Одесской области, как и в других регионах Украины, профилактические медицинские осмотры часто откладывают «на потом» — из-за нехватки времени, недоверия к системе или страха перед диагнозами. В результате врачи нередко сталкиваются с ситуацией, когда пациенты обращаются уже на стадии осложнений, которые могли быть выявлены значительно раньше.

Именно для этого в 2026 году по инициативе Министерства здравоохранения Украины стартовала программа «Скрининг здоровья 40+». Она ориентирована на людей в возрасте от 40 лет и призвана сделать базовую проверку здоровья доступной независимо от уровня доходов или места проживания.

Для жителей Одессы это означает возможность пройти обследование как в городских медицинских учреждениях, так и в выбранных частных клиниках, работающих в рамках Программы медицинских гарантий. При этом регистрация в другом регионе — например, если человек прописан не в Одессе, а фактически проживает здесь — не является препятствием для участия в скрининге.

По данным врачей первичного звена, в южных регионах Украины, в частности в Одесской области, наиболее распространенными остаются сердечно-сосудистые заболевания и нарушения обмена веществ. Ранняя диагностика таких состояний позволяет не только избежать госпитализаций, но и снизить нагрузку на медицинскую систему города.

Что такое «Скрининг здоровья 40+»?

С 1 февраля 2026 года все, кому исполнилось 40 лет и больше, через 30 дней после дня рождения получат приглашение в приложении Дия пройти ежегодный «Скрининг здоровья 40+». Он помогает выявить вероятные риски развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и оценить ментальное состояние. Обследование бесплатное и включает:

первичную консультацию врача (анкетирование, оценка рисков заболеваний);

физикальные исследования (измерение роста, веса, давления, пульса и др.);

базовый пакет анализов (липидограмма, тест на гликированный гемоглобин, по показаниям — электролиты крови, креатинин и eGFR, альбумин/креатинин в моче);

рекомендации врача (при необходимости назначение лекарств);

направление (при необходимости) на дополнительные обследования и консультации других врачей.

Выбрать учреждение здравоохранения для прохождения скрининга пациент может самостоятельно, выбрав его из перечня, опубликованного на специально созданном сайте. Это могут быть как государственные, так и частные учреждения.

Наиболее распространенные вопросы о «Скрининге здоровья 40+»

Любая новая государственная программа вызывает немало вопросов. Ответы на самые распространенные из них собрало «Одесское жизнь».

Нужно ли для прохождения скрининга направление от семейного врача? – Нет, направление не требуется.

Можно ли проходить скрининг только у своего семейного врача? – Нет. Вы можете самостоятельно выбрать и врача, и медицинское учреждение.

Во время скрининга у меня выявили проблемы со здоровьем. Что делать дальше? – Врач, который проводил скрининг, выпишет направление на дополнительные анализы или исследования и составит план лечения. Дальнейшее лечение будет проводить либо ваш семейный врач, либо профильный специалист.

После скрининга мне назначили дополнительные анализы. Они будут платными? – Если вы проходите их в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ – ред.), такие анализы или исследования компенсируются государством при наличии электронного направления и если они входят в ПМГ. При желании их можно пройти и за собственные средства.

Если у меня уже есть диабет, нужно ли идти на скрининг? – Да, обязательно. Скрининг поможет выявить другие риски для здоровья, например сердечно-сосудистые.

Я живу в Одессе, а зарегистрирован в Днепре. Где я могу пройти скрининг? – Вы можете выбрать любой населенный пункт для прохождения скрининга независимо от места проживания или регистрации.

Я не могу пройти скрининг прямо сейчас. Не пропадут ли средства? – После зачисления средств на карту для скрининга они будут доступны для использования в течение нескольких месяцев, но не позднее 17 декабря текущего года. Если до этого времени вы не воспользуетесь средствами, они вернутся в государственный бюджет, и участвовать в программе можно будет только в следующем году.

Можно ли пройти скрининг раньше дня рождения? – Нет. Привязка к дате рождения позволяет избежать очередей.

Мой день рождения в декабре. Я не успею пройти скрининг в 2026 году? – Люди, родившиеся в октябре–декабре, смогут воспользоваться средствами так же, как и другие граждане, в течение нескольких месяцев — до 31 марта 2027 года.

У меня нет приложения Дия. Что делать? – Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявление и получить предусмотренные государством 2000 грн. При отсутствии приложения Дия воспользоваться программой все равно можно. Алгоритм следующий:

пациент заказывает пластиковую карту со специальным счетом (ПриватБанк);

через 30 дней после дня рождения обращается с этой картой в ЦНАП;

подает заявку на участие в программе, сотрудник ЦНАП оформляет услугу через Дия;

через 7 дней получает уведомление о зачислении средств;

далее выбирает медицинское учреждение и проходит обследование.

Если в этом перечне нет ответа на интересующий вас вопрос, больше информации можно найти на сайте или по телефону горячей линии МОЗ 0800 505 201.

