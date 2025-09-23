Чекап? Что это?
В общем, чек-ап – это комплексное исследование, состоящее из консультаций специалистов, лабораторных анализов и инструментальных исследований. Поэтому оно является достаточно дорогостоящим.
Например, кардиологический чек-ап, если говорить о его полном объеме, предусматривает:
- консультацию кардиолога;
- проведение клинического анализа крови;
- определение уровня глюкозы в крови;
- определение комплекса липидов, чтобы предупредить развитие ишемической болезни сердца и тромбозов, определение уровня креатинина (чтобы предупредить болезни почек, в частности хроническую почечную недостаточность);
- определение тиреотропного гормона (ТТГ), позволяющее оценить состояние щитовидной железы и гипофиза;
- суточное холтеровское мониторирование. Исследование учитывает показатели электрокардиограммы и артериального давления в течение 24 часов, даже во сне. Именно холтер поможет выявить, что сон человека связан с гипертоническим кризом, и предотвратить инсульт, ведь большинство инсультов случаются ночью;
- УЗИ сердца, позволяющее прогнозировать сердечно-сосудистую недостаточность.
Стоимость полного кардиологического чекапа колеблется от 9 до 14 тысяч гривен. В связи с этим возникает вопрос – в каком объеме государство будет гарантировать его прохождение гражданами? В полном или частичном? Но ответа на него пока нет, потому что медицинские учреждения не получили никаких разъяснений относительно того, каким будет гарантированный государством бесплатный кардиологический чек-ап.
Не менее дорогостоящим является полный онко чек-ап. Он включает:
- общий анализ крови;
- гастроскопию;
- колоноскопию;
- УЗИ щитовидной железы;
- КТ-онкоскрининг (радиологическое исследование органов грудной и брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с введением контрастных веществ).
Ориентировочная стоимость онко-чекапа – 11-13 тысяч гривен.
Чего ожидать?
Министр здравоохранения Виктор Ляшко, анонсируя введение чекапов, акцентировал внимание только на необходимости ежегодного мониторинга анализа крови, ничего не говоря о других исследованиях. И о том, где государство возьмет очень большие средства для введения полных чекапов.
К сожалению, семейные врачи из-за неопределенности объемов проведения диагностических чекапов, которыми смогут воспользоваться граждане, не захотели комментировать перспективы этой инициативы. В частных беседах с некоторыми из них основных версий дальнейшего развития событий было две.
Или чекапом назовут набор исследований, которые уже сейчас люди имеют возможность получить бесплатно:
- общий анализ крови;
- уровень сахара в крови;
- кардиограмма;
- ПАП-тест и простат-специфический антиген (ПСА);
- возможно, добавят одно УЗИ-исследование.
Или отложат реализацию инициативы по ежегодному прохождению полных диагностических чек-апов до лучших времен.
