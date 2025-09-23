Чекап? Что это?

В общем, чек-ап – это комплексное исследование, состоящее из консультаций специалистов, лабораторных анализов и инструментальных исследований. Поэтому оно является достаточно дорогостоящим.

Например, кардиологический чек-ап, если говорить о его полном объеме, предусматривает:

консультацию кардиолога;

проведение клинического анализа крови;

определение уровня глюкозы в крови;

определение комплекса липидов, чтобы предупредить развитие ишемической болезни сердца и тромбозов, определение уровня креатинина (чтобы предупредить болезни почек, в частности хроническую почечную недостаточность);

определение тиреотропного гормона (ТТГ), позволяющее оценить состояние щитовидной железы и гипофиза;

суточное холтеровское мониторирование. Исследование учитывает показатели электрокардиограммы и артериального давления в течение 24 часов, даже во сне. Именно холтер поможет выявить, что сон человека связан с гипертоническим кризом, и предотвратить инсульт, ведь большинство инсультов случаются ночью;

УЗИ сердца, позволяющее прогнозировать сердечно-сосудистую недостаточность.

Стоимость полного кардиологического чекапа колеблется от 9 до 14 тысяч гривен. В связи с этим возникает вопрос – в каком объеме государство будет гарантировать его прохождение гражданами? В полном или частичном? Но ответа на него пока нет, потому что медицинские учреждения не получили никаких разъяснений относительно того, каким будет гарантированный государством бесплатный кардиологический чек-ап.

Не менее дорогостоящим является полный онко чек-ап. Он включает:

общий анализ крови;

гастроскопию;

колоноскопию;

УЗИ щитовидной железы;

КТ-онкоскрининг (радиологическое исследование органов грудной и брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с введением контрастных веществ).

Ориентировочная стоимость онко-чекапа – 11-13 тысяч гривен.

Чего ожидать?

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, анонсируя введение чекапов, акцентировал внимание только на необходимости ежегодного мониторинга анализа крови, ничего не говоря о других исследованиях. И о том, где государство возьмет очень большие средства для введения полных чекапов.

К сожалению, семейные врачи из-за неопределенности объемов проведения диагностических чекапов, которыми смогут воспользоваться граждане, не захотели комментировать перспективы этой инициативы. В частных беседах с некоторыми из них основных версий дальнейшего развития событий было две.

Или чекапом назовут набор исследований, которые уже сейчас люди имеют возможность получить бесплатно:

общий анализ крови;

уровень сахара в крови;

кардиограмма;

ПАП-тест и простат-специфический антиген (ПСА);

возможно, добавят одно УЗИ-исследование.

Или отложат реализацию инициативы по ежегодному прохождению полных диагностических чек-апов до лучших времен.

