Ключевые моменты:

Врачи одесской городской клинической больницы №10 одновременно прооперировали тромбоз в мозгу и легких.

Уникальная двойная операция позволила избежать летального исхода и паралича.

Пациентка уже в сознании и восстанавливает двигательные функции.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, одесситка поступила в больницу с тяжелым острым инсультом. Во время обследования на компьютерном томографе врачи обнаружили перекрытие тромбом средней мозговой артерии – состояние, при котором счет идет на минуты.

Однако на этом сложности не закончились. Медики обратили внимание, что пациентке тяжело дышать, и приняли решение дополнительно обследовать легкие. Диагноз оказался еще серьезнее: тромбоэмболия легочной артерии, которая сама по себе представляет смертельную опасность.

Медлить было нельзя. И мультидисциплинарная команда врачей приняла непростое, но жизненно важное решение – провести одновременную тромбэктомию: тромбы удаляли одновременно из мозговой и легочной артерий. Операция прошла успешно.

Результат работы хирургов впечатляет: сейчас одесситка уже пришла в сознание и начала двигать руками и ногами.

Как отмечают медики, именно сочетание современных медицинских технологий и высокого профессионализма специалистов позволило добиться такого результата.