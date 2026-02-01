Ключевые моменты:

  • Врачи одесской городской клинической больницы №10 одновременно прооперировали тромбоз в мозгу и легких.
  • Уникальная двойная операция позволила избежать летального исхода и паралича.
  • Пациентка уже в сознании и восстанавливает двигательные функции.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, одесситка поступила в больницу с тяжелым острым инсультом. Во время обследования на компьютерном томографе врачи обнаружили перекрытие тромбом средней мозговой артерии – состояние, при котором счет идет на минуты.

в Одессе врачи спасли пациентку от двойного смертельного тромбоза

Однако на этом сложности не закончились. Медики обратили внимание, что пациентке тяжело дышать, и приняли решение дополнительно обследовать легкие. Диагноз оказался еще серьезнее: тромбоэмболия легочной артерии, которая сама по себе представляет смертельную опасность.

В одесской больнице №10 провели уникальную операцию при инсульте

Медлить было нельзя. И мультидисциплинарная команда врачей приняла непростое, но жизненно важное решение – провести одновременную тромбэктомию: тромбы удаляли одновременно из мозговой и легочной артерий. Операция прошла успешно.

Результат работы хирургов впечатляет: сейчас одесситка уже пришла в сознание и начала двигать руками и ногами.

Одесские медики спасли пациентку с инсультом и тромбоэмболией лёгочной артерии, проведя редкую одновременную операцию

Как отмечают медики, именно сочетание современных медицинских технологий и высокого профессионализма специалистов позволило добиться такого результата.

