Противовоздушную оборону Одесчины усилят;

Возможна смена командующего Воздушным командованием «Південь».

Окончательное решение по кадровым вопросам принимает президент.

Усиление ПВО в Одесской области: что известно

О планах усилить противовоздушную оборону в Одесской области сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала «КИЕВ24».

По его словам, дополнительные меры направлены на укрепление защиты юга Украины и повышение готовности к возможным угрозам.

Возможна смена руководства

Сергей Братчук также отметил, что в Воздушном командовании «Південь» обсуждаются кадровые изменения. Речь идет о возможном назначении нового командующего.

На данный момент официального приказа о смене руководителя нет. Президент Украины лишь сообщил о намерениях рассмотреть кадровые решения, и конкретные назначения могут состояться в ближайшее время.

«Мы будем бороться за логистику каждого нашего региона, если честно. Сейчас боремся за Одессу. Усиливаем ПВО. Усиливать будем, если честно, командование. Я сегодня проговорил этот вопрос о замене командующего Воздушного командования «Південь» Карпенко. Я думаю найдут другую кандидатуру», — заявил Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами в субботу, 20 декабря.

Также Зеленский заявил, что с людьми, ответственными за ПВО в Одесской области, «разбираются», и по этому поводу будет разговор с главкомом Александром Сырским.

По словам Братчука, если новый командующий будет назначен, это будет опытный военный, который соответствует всем требованиям для управления Воздушным командованием.

Постоянные массированные удары по Одессе и области продолжаются уже вторую неделю. В результате атак повреждены объекты критической и энергетической инфраструктуры, гражданские и портовые сооружения, административные здания, склады, учебное заведение, жилые дома, фасады и витрины зданий, а также автомобили и гаражи.

Руководитель учебно-инструкторской группы 151 учебного центра Роман Доник рассказал, почему мобильные огневые группы в Одесской области неэффективны.

