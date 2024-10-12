Паллиативная помощь: право и возможности

С уважением к человеку

В частности, паллиативное отделение на 25 коек является структурным подразделением КНП «Одесский региональный клинический противоопухолевый центр» (бывший онкодиспансер).

Здесь имеют право находиться пациенты всех возрастов (начиная с 18 лет), страдающих от злокачественных новообразований в ІІІ-ІV стадии заболевания, которые не могут быть вылечены современными и доступными методами и средствами, страдают от болевого синдрома, имеют тяжелые расстройства систем жизнедеятельности и нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, уходе.

С неизлечимо больными тяжело работать. Поэтому отделение имеет достаточно большой штат – 43 работника, задача которых – всестороннее сопровождение пациентов. Работники проходят соответствующую подготовку и владеют всеми методами оказания паллиативной помощи.

Не надо думать, что существуют какие-либо возрастные ограничения для неизлечимо больных: самой старшей пациентке паллиативного отделения противоопухолевого центра 102 года!

Что гарантирует государство?

Особо отметим: помощь в таком отделении полностью бесплатна. За нее оплачивает государство.

В этот процесс должен быть вовлечен лечащий врач – именно он оценивает потребность в паллиативной помощи и выдает направление в отделение.

В пакет бесплатных стационарных услуг входит:

лечение болевого синдрома;

размещение в одно- или двухместных палатах;

круглосуточный надзор;

необходимые лабораторные исследования: анализы крови, мочи, копрограмма, бактериологические и другие исследования;

инструментальные исследования: электрокардиография, УЗИ, рентген и другие при необходимости;

обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

кислородная терапия и респираторная поддержка;

питание, в том числе лечебное;

колесные кресла, ходунки, палки, костыли.

Не только стационар

Очень важным звеном оказания помощи неизлечимо больным является работа мобильных бригад. Это достаточно новая форма взаимодействия с пациентами, она существует несколько лет, но уже доказала, насколько необходима.

– Наш отдел был организован в марте 2020 года, – говорит заведующая отделом мобильной паллиативной медицинской помощи одесского центра ПМСП №4, врач-онколог Татьяна Мельниченко. – Мы оказываем помощь на дому у пациента, куда выезжает наша бригада. Есть достаточно оборудования, лекарств для этого.

Мы работаем с пациентами, имеющими декларацию с семейным врачом. И если семейный врач решает, что его пациент оказался в очень тяжелом состоянии после перелома, инсульта или инфаркта, тяжелых осложнений сахарного диабета, политравмы, видит, что родственникам тяжело и они не могут обеспечить необходимый уход – своевременные перевязки, преодоление пролежней, врач рекомендует направление пациента отдела.

– А кто принимает решение о принятии помощи от паллиативной бригады?

– Родственники больного. Мы рассказываем им, что такой вид помощи полностью бесплатный, потому что за нее платит государство. И они принимают окончательное решение. Но часто именно родственники затягивают оказание необходимой помощи, потому что считают: если необходима паллиативная помощь, человек уже умирает. И бывает трудно объяснить им, что речь идет о создании надлежащих условий сопровождения для человека в тяжелом состоянии, чтобы он меньше страдал. Кроме того, если родственники не говорят человеку о его подлинном диагнозе, мы тоже не имеем права этого делать.

Если родственники согласны на оказание их больному паллиативной помощи, врач выписывает соответствующее электронное направление. Далее с регистратуры связываются с представителями пациента, оговаривают с ними день и время приезда паллиативной бригады.

– Татьяна Викторовна, каков состав бригады?

– Врач-терапевт, психолог. Если мы едем к онкологическому больному, еще врач-онколог. Во время первого визита оцениваем состояние больного и составляем план действий.

– Как часто бригада может посещать своего подопечного?

– Это строго регламентировано: один приезд в неделю и один звонок регистратора, медсестры или врача в неделю. В телефонном разговоре выясняем, как меняется состояние пациента, что нужно подкорректировать, какие новые проблемы встали перед родственниками.

– Много пациентов сейчас находятся под вашей опекой?

– Более 400. Киевский район большой, так что пациентов у нас хватает. И уже можно говорить о том, что спрос на паллиативную помощь становится больше наших возможностей.

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