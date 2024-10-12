Паллиативная помощь: право и возможности

Жизнь полностью меняется, когда в семье появляется неизлечимо больной. Очень трудно организовать нормальный уход и выдержать страдания близкого человека, состояние которого со временем будет ухудшаться и однажды дойдет до критического. Именно для того, чтобы гарантировать неизлечимо больным максимально возможное качество жизни, и создаются паллиативные отделения в больницах разного уровня.
С уважением к человеку
В частности, паллиативное отделение на 25 коек является структурным подразделением КНП «Одесский региональный клинический противоопухолевый центр» (бывший онкодиспансер).
Здесь имеют право находиться пациенты всех возрастов (начиная с 18 лет), страдающих от злокачественных новообразований в ІІІ-ІV стадии заболевания, которые не могут быть вылечены современными и доступными методами и средствами, страдают от болевого синдрома, имеют тяжелые расстройства систем жизнедеятельности и нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, уходе.
С неизлечимо больными тяжело работать. Поэтому отделение имеет достаточно большой штат – 43 работника, задача которых – всестороннее сопровождение пациентов. Работники проходят соответствующую подготовку и владеют всеми методами оказания паллиативной помощи.
Не надо думать, что существуют какие-либо возрастные ограничения для неизлечимо больных: самой старшей пациентке паллиативного отделения противоопухолевого центра 102 года!
Что гарантирует государство?
Особо отметим: помощь в таком отделении полностью бесплатна. За нее оплачивает государство.
В этот процесс должен быть вовлечен лечащий врач – именно он оценивает потребность в паллиативной помощи и выдает направление в отделение.
В пакет бесплатных стационарных услуг входит:
- лечение болевого синдрома;
- размещение в одно- или двухместных палатах;
- круглосуточный надзор;
- необходимые лабораторные исследования: анализы крови, мочи, копрограмма, бактериологические и другие исследования;
- инструментальные исследования: электрокардиография, УЗИ, рентген и другие при необходимости;
- обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
- кислородная терапия и респираторная поддержка;
- питание, в том числе лечебное;
- колесные кресла, ходунки, палки, костыли.
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Не только стационар
Очень важным звеном оказания помощи неизлечимо больным является работа мобильных бригад. Это достаточно новая форма взаимодействия с пациентами, она существует несколько лет, но уже доказала, насколько необходима.
– Наш отдел был организован в марте 2020 года, – говорит заведующая отделом мобильной паллиативной медицинской помощи одесского центра ПМСП №4, врач-онколог Татьяна Мельниченко. – Мы оказываем помощь на дому у пациента, куда выезжает наша бригада. Есть достаточно оборудования, лекарств для этого.
Мы работаем с пациентами, имеющими декларацию с семейным врачом. И если семейный врач решает, что его пациент оказался в очень тяжелом состоянии после перелома, инсульта или инфаркта, тяжелых осложнений сахарного диабета, политравмы, видит, что родственникам тяжело и они не могут обеспечить необходимый уход – своевременные перевязки, преодоление пролежней, врач рекомендует направление пациента отдела.
– А кто принимает решение о принятии помощи от паллиативной бригады?
– Родственники больного. Мы рассказываем им, что такой вид помощи полностью бесплатный, потому что за нее платит государство. И они принимают окончательное решение. Но часто именно родственники затягивают оказание необходимой помощи, потому что считают: если необходима паллиативная помощь, человек уже умирает. И бывает трудно объяснить им, что речь идет о создании надлежащих условий сопровождения для человека в тяжелом состоянии, чтобы он меньше страдал. Кроме того, если родственники не говорят человеку о его подлинном диагнозе, мы тоже не имеем права этого делать.
Если родственники согласны на оказание их больному паллиативной помощи, врач выписывает соответствующее электронное направление. Далее с регистратуры связываются с представителями пациента, оговаривают с ними день и время приезда паллиативной бригады.
– Татьяна Викторовна, каков состав бригады?
– Врач-терапевт, психолог. Если мы едем к онкологическому больному, еще врач-онколог. Во время первого визита оцениваем состояние больного и составляем план действий.
– Как часто бригада может посещать своего подопечного?
– Это строго регламентировано: один приезд в неделю и один звонок регистратора, медсестры или врача в неделю. В телефонном разговоре выясняем, как меняется состояние пациента, что нужно подкорректировать, какие новые проблемы встали перед родственниками.
– Много пациентов сейчас находятся под вашей опекой?
– Более 400. Киевский район большой, так что пациентов у нас хватает. И уже можно говорить о том, что спрос на паллиативную помощь становится больше наших возможностей.
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