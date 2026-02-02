Ключевые моменты:
В течение этой недели одесситов приглашают обратиться к своим семейным врачам для профилактического осмотра. При необходимости врач сразу выпишет электронное направление на бесплатный онкоскрининг. В перечень обследований входят:
- маммография или УЗИ молочных желез;
- ПАП-тест для женщин;
- ПСА-тест для мужчин;
- анализ кала на скрытую кровь;
- рентген или флюорография органов грудной клетки.
Для прохождения бесплатного обследования необходимо иметь декларацию с семейным врачом. Если вы еще ее не заключили, это можно сделать прямо на месте в любом из указанных центров. Врачи напоминают: выявленные на ранних стадиях новообразования сегодня успешно поддаются лечению.
Для прохождения профосмотров обращайтесь со 2 по 6 февраля в Центры первичной медико-санитарной помощи Одессы по адресам:
Центр первичной медико-санитарной помощи №2
Прием семейных врачей: с 8:00 до 20:00
- пер. Обсерваторный, 8;
- ул. Добровольцев, 26;
- ул. Сегедская, 16;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Базарная, 77.
Центр первичной медико-санитарной помощи №3
Прием семейных врачей: с 8:00 до 19:00
- ул. Фонтанская дорога, 30/32;
- Фонтанская дорога, 110;
- ул. Семьи Глодан, 63/1;
- пер. Рислинга, 9;
- ул. Научная, 48/1;
- Люстдорфская дорога, 170;
- ул. Ефима Геллера, 43.
Центр первичной медико-санитарной помощи №4
Прием семейных врачей: с 9:00 до 17:00
- ул. Левитана, 62, 2-й этаж;
- ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж.
Центр первичной медико-санитарной помощи №5
Прием семейных врачей: с 9:00 до 19:00
- ул. Академика Заболотного, 41а;
- ул. Академика Заболотного, 58;
- ул. Семена Палия, 83/1;
- ул. Семена Палия, 88;
- просп. Князя Владимира Великого, 159.
Центр первичной медико-санитарной помощи №16
Прием семейных врачей: с 8:00 до 20:00
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
- ул. Болгарская, 38, 3-й этаж;
- ул. Житомирская, 2;
- ул. Бугаевская, 46.
Центр первичной медико-санитарной помощи №18
Прием семейных врачей: с 8:00 до 18:00
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж;
- ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж.
