Ключевые моменты:

  • В Одессе стартует неделя профилактики и раннего выявления онкозаболеваний.
  • Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака.
  • Одесситов приглашают бесплатно пройти профилактические осмотры и онкоскрининг.
  • Направления на обследования выдают семейные врачи.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака.

В течение этой недели одесситов приглашают обратиться к своим семейным врачам для профилактического осмотра. При необходимости врач сразу выпишет электронное направление на бесплатный онкоскрининг. В перечень обследований входят:

  • маммография или УЗИ молочных желез;
  • ПАП-тест для женщин;
  • ПСА-тест для мужчин;
  • анализ кала на скрытую кровь;
  • рентген или флюорография органов грудной клетки.

Для прохождения бесплатного обследования необходимо иметь декларацию с семейным врачом. Если вы еще ее не заключили, это можно сделать прямо на месте в любом из указанных центров. Врачи напоминают: выявленные на ранних стадиях новообразования сегодня успешно поддаются лечению.

Для прохождения профосмотров обращайтесь со 2 по 6 февраля в Центры первичной медико-санитарной помощи Одессы по адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

Прием семейных врачей: с 8:00 до 20:00

  • пер. Обсерваторный, 8;
  • ул. Добровольцев, 26;
  • ул. Сегедская, 16;
  • ул. Пастера, 56;
  • ул. Базарная, 77.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

Прием семейных врачей: с 8:00 до 19:00

  • ул. Фонтанская дорога, 30/32;
  • Фонтанская дорога, 110;
  • ул. Семьи Глодан, 63/1;
  • пер. Рислинга, 9;
  • ул. Научная, 48/1;
  • Люстдорфская дорога, 170;
  • ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

Прием семейных врачей: с 9:00 до 17:00

  • ул. Левитана, 62, 2-й этаж;
  • ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

Прием семейных врачей: с 9:00 до 19:00

  • ул. Академика Заболотного, 41а;
  • ул. Академика Заболотного, 58;
  • ул. Семена Палия, 83/1;
  • ул. Семена Палия, 88;
  • просп. Князя Владимира Великого, 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

Прием семейных врачей: с 8:00 до 20:00

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
  • ул. Болгарская, 38, 3-й этаж;
  • ул. Житомирская, 2;
  • ул. Бугаевская, 46.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

Прием семейных врачей: с 8:00 до 18:00

  • ул. Героев обороны Одессы, 52;
  • ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж;
  • ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж.

