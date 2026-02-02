Ключевые моменты:

В Одессе стартует неделя профилактики и раннего выявления онкозаболеваний.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака.

Одесситов приглашают бесплатно пройти профилактические осмотры и онкоскрининг.

Направления на обследования выдают семейные врачи.

В течение этой недели одесситов приглашают обратиться к своим семейным врачам для профилактического осмотра. При необходимости врач сразу выпишет электронное направление на бесплатный онкоскрининг. В перечень обследований входят:

маммография или УЗИ молочных желез;

ПАП-тест для женщин;

ПСА-тест для мужчин;

анализ кала на скрытую кровь;

рентген или флюорография органов грудной клетки.

Для прохождения бесплатного обследования необходимо иметь декларацию с семейным врачом. Если вы еще ее не заключили, это можно сделать прямо на месте в любом из указанных центров. Врачи напоминают: выявленные на ранних стадиях новообразования сегодня успешно поддаются лечению.

Для прохождения профосмотров обращайтесь со 2 по 6 февраля в Центры первичной медико-санитарной помощи Одессы по адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

Прием семейных врачей: с 8:00 до 20:00

пер. Обсерваторный, 8;

ул. Добровольцев, 26;

ул. Сегедская, 16;

ул. Пастера, 56;

ул. Базарная, 77.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

Прием семейных врачей: с 8:00 до 19:00

ул. Фонтанская дорога, 30/32;

Фонтанская дорога, 110;

ул. Семьи Глодан, 63/1;

пер. Рислинга, 9;

ул. Научная, 48/1;

Люстдорфская дорога, 170;

ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

Прием семейных врачей: с 9:00 до 17:00

ул. Левитана, 62, 2-й этаж;

ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

Прием семейных врачей: с 9:00 до 19:00

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Академика Заболотного, 58;

ул. Семена Палия, 83/1;

ул. Семена Палия, 88;

просп. Князя Владимира Великого, 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

Прием семейных врачей: с 8:00 до 20:00

ул. Ивана и Юрия Лип, 1;

ул. Болгарская, 38, 3-й этаж;

ул. Житомирская, 2;

ул. Бугаевская, 46.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

Прием семейных врачей: с 8:00 до 18:00

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж;

ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж.

