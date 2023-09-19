Курсы первой медицинской помощи: где пройти в Одессе?

За полтора года войны одесситы, ложась спать, привыкли ставить рядом с кроватью рюкзачок с документами. Долгие осенне-зимние блэкауты заставили носить с собой подзарядки и пауэрбанки. А темень на улицах, громыхание взрывов и вой сирены воздушной тревоги — задуматься о навыках оказания первой медицинской помощи. Есть ли такие курсы в нашем городе и чему там учат, узнавала «Одесская жизнь».

«Золотой час» первой помощи

Скорая помощь, к сожалению, не всегда может прибыть за считанные минуты. А от своевременности и правильности оказания первой медицинской помощи нередко зависит жизнь человека. Недаром у медиков есть понятие «золотой час». То есть — чем больше времени от начала критического состояния человека проходит без предоставления помощи, тем меньше у него шансов выжить. К примеру, после остановки сердца у пострадавшего есть около 5-7 минут, при остановке дыхания — до 15, а при кровотечении из крупного кровеносного сосуда — от 15 минут до часа. И если помощь не оказать своевременно, наступают необратимые изменения, а затем — смерть. Поэтому помочь пострадавшему продержаться до начала профессиональной медпомощи должны окружающие.

Обязанность, закрепленная законом

Правда, оказать первую помощь, предположим, на улице решаются не все. Прохожие, не имеющие медицинского образования, боятся навредить. Вместе с тем Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность по статье «Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии». И закон обязывает украинцев в критических ситуациях действовать по протоколам оказания первой медицинской помощи. Тот есть — подразумевается, что граждане должны владеть определенными навыками. А для того чтобы все желающие могли им обучиться, в нашем городе работают курсы первой медицинской помощи.

Одесская областная организация Общества Красного Креста Украины

Здесь обучают навыкам оказания первой помощи, уходу за ранеными и тяжелобольными в домашних условиях.

Пройдя тренинг «Первая помощь для гражданских лиц», можно научиться оказывать домедицинскую помощь при ранениях, сердечных приступах, остановках дыхания и в других случаях, когда каждая минута может быть решающей. Программа курса включает такие направления:

основы оценки ситуации,

оказание первой помощи при травмах,

активация организма и искусственное дыхание,

помощь при отравлениях и других состояниях,

перенос пострадавших.

Адрес: ул. Греческая, 5.

Телефон: (048) 724-34-28 либо (099) 378-43-99. По этим номерам можно записаться в группы, а также — написав на страницы общества в соцсетях.

Департамент здравоохранения Одесского горсовета

Врачи из городского центра неотложной медицинской помощи обучают всех желающих основам тактической медицины, оказанию первой домедицинской помощи при кровотечениях и переломах. А также — рассказывают о правилах поведения при химической и радиационной угрозе.

Занятия проходят во всех районах города. Хотите попасть на курсы — следите за объявлениями на официальном сайте и в телеграм-канале города.

Учебный центр FAST

Здесь обучают оказанию первой помощи и правилам пожарной безопасности. Долгое время курсы сотрудничают с Национальной полицией Украины. В FAST учат оценивать критичность ситуации и правильно вызывать скорую помощь.

На тренинге центра можно узнать:

как перевести пострадавшего в безопасное положение;

научиться оказывать первую помощь при травмах шеи и позвоночника;

при инсульте, остановках сердца и дыхания;

получить навыки остановки сильного кровотечения посредством прямого давления, тампонирования, наложения жгута-турникета.

FAST принимает заявки на проведение тренингов с работниками компаний. Можно пройти обучение и в формате онлайн.

Адрес: ул. Греческая, 1а.

Телефон: (093) 493-94-52.

Учебный центр SAR

Тут можно пройти базовые курсы домедицинской помощи. Есть специальные тренинги — первая помощь в походах, первая помощь детям. Тренинги можно проходить, практикуясь на манекенах или дома онлайн.

Программа тренинга «Первая помощь в условиях боевых действий для гражданских» разработана практикующими медработниками. Вас научат:

останавливать кровотечения с помощью подручных средств и современных жгутов,

оценивать сознание пострадавшего и освобождать дыхательные пути,

оказывать помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полостей,

различным способам экстренной эвакуации потерпевшего.

Участники тренинга отрабатывают навыки на профессиональном оборудовании в условиях реалистичного воссоздания места событий.

Адрес: ул. Средняя, 59а.

Телефон: (097) 808-08-84.

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