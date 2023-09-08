Кластерные больницы Одессы: что это такое и какие медицинские учреждения скоро исчезнут?

Мы все чаще слышим словосочетание «кластерные больницы». Какими будут такие реформированные медицинские учреждения, объясним пример города Одессы. По аналогичным принципам реформировать медицинское пространство будут во всех регионах Украины.

Как образовали госпитальные округа?

Госпитальный округ — это территориальное объединение здравоохранительных учреждений нескольких районов в одну сеть по принципу доступности, плотности и численности населения, наличия укомплектованных лечебных учреждений, установившихся путей доставки пациентов и дорожного сообщения. Один госпитальный округ предусматривает обслуживание не менее 120-200 тысяч человек, досягаемость медучреждения должна укладываться в радиус 60 минут или 60 километров.

Кабинетом министров Украины 28 февраля 2023 принято постановление №174, которым утвержден Порядок функционирования госпитальных округов и госпитальных кластеров, установление их границ и Перечень минимальных (базовых) направлений медицинского обслуживания для общих, кластерных и сверхкластерных учреждений здравоохранения.

Кластерные больницы в Одессе

В сети учреждений здравоохранения города-миллионника Одессы, как кластерные учреждения, включены три больницы для взрослых и одна детская. А именно:

«Городская клиническая больница №1»

«Городская клиническая больница №10»

«Городская клиническая больница №11»

«Детская городская клиническая больница №3».

Однако пока указанные учреждения здравоохранения не отвечают установленным требованиям относительно наличия минимальных (базовых) направлений медицинского обслуживания населения.

Некоторые роддомы объединят с кластерными больницами

Для обеспечения соответствия этих заведений требованиям кластерных больниц, департаментом здравоохранения Одесского городского совета разработаны соответствующие проекты решений. В частности, прекращается деятельность роддомов как самостоятельных медицинских учреждений путем их присоединения к кластерным больницам.

Список роддомов, которые будут присоединены к кластерным больницам:

«Родильный дом №2» и «Роддом №4» присоединятся к «Городской клинической больнице №1».

«Родильный дом №7» — в «Городскую клиническую больницу №10».

«Родильный дом №1» — в «Городскую клиническую больницу № 11».

Объединения ожидают также две детские больницы: «Городская детская больница №2» присоединится к «Городской детской больнице №3».

Такая модель должна обеспечить возможность оказывать медицинскую помощь населению собственными ресурсами по приоритетным направлениям:

перинатальная помощь второго уровня;

диагностика и эндоваскулярные/нейрохирургические вмешательства при остром мозговом инсульте (ГМИ);

диагностика и эндоваскулярное вмешательство при остром инфаркте миокарда;

диагностика и помощь при политравме;

диагностика и лечение инфекционной патологии;

достаточный уровень общей и детской и интенсивной терапии второго уровня.

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