Трамп пообещал не бросить Украину даже после мирного соглашения

Зеленский показал американскому президенту «болезненные точки» на карте Украины

Вступление в НАТО для Украины, скорее всего, отменяется, но в случае перемирия будут гарантии безопасности США и стран Европы.

Следующий шаг — трехсторонняя встреча с Путиным, где главной темой станет вопрос территорий.

«Возможно, лучшая беседа за все время»

Утром 18 августа двери Овального кабинета закрылись за спинами Трампа и Зеленского. Час они разговаривали с глазу на глаз — без советников, без переводчиков, без свидетелей. Когда двери открылись, оба президента сияли от удовлетворения.

«У нас был очень хороший разговор с Трампом. Возможно, лучший за все время. А может, лучший еще впереди», — не скрывал эмоций Зеленский. Трамп лишь кивнул и подтвердил: да, это была плодотворная беседа.

Что же произошло за этот час? Зеленский разложил перед Трампом карту Украины и показал «пару нюансов» — так дипломатично президент назвал оккупированные территории. «Спасибо ему за эту карту», — сказал украинский лидер, намекая, что американец наконец понял масштаб катастрофы.

Прорыв или компромисс?

«Сегодня мы достигнем всех договоренностей», — заявил Трамп с уверенностью человека, привыкшего добиваться своего. И действительно — похоже, лед тронулся. После встречи американский президент говорил уже не о перемирии, а о «прочном мире».

«Мы сегодня придем к согласию практически по всем пунктам, включая вопросы безопасности. Думаю, мирное соглашение может быть подписано после наших переговоров», — пояснил Трамп журналистам.

Но за красивыми словами скрываются болезненные компромиссы. Украина не войдет в НАТО — это уже ясно. Зато получит какие-то «гарантии безопасности», о которых пока говорят туманно. А самый болезненный вопрос — территории — вынесли на трехстороннюю встречу с Путиным.

Карта боли

«Очень грустно смотреть на карту Украины сейчас», — признался Трамп. Похоже, впервые американский президент по-настоящему осознал, сколько украинской земли захватили россияне.

Зеленский не стал скрывать: территориальные вопросы — самые чувствительные. Их придется обсуждать с Путиным лично. Готов ли украинский президент отдать часть страны ради мира? Прямого ответа так и не прозвучало.

Напомним, что Путин требует отдать ему в полном объеме Крым и территории Донецкой и Луганской областей. Также он оставит захваченные части Херсонской и Запорожской областей Украины. Взамен выведет войска из Сумской и Харьковской областей.

Европа выказывает поддержку

После приватной встречи к переговорам присоединились европейские лидеры и генсек НАТО. Они прилетели в Вашингтон, чтобы подстраховать Зеленского — ведь понимают: американец может предложить что угодно.

«Мы наконец вышли из тупика», — с облегчением констатировал генеральный секретарь НАТО. Канцлер Германии Мерц был еще оптимистичнее: «Мы хотели бы увидеть перемирие уже со следующей встречи».

Теперь европейцам и американцам предстоит решать, «кто что будет делать» в рамках гарантий безопасности для Украины. А также — обсуждать «возможный обмен территориями». Эти слова Трампа прозвучали как приговор.

Чего ждут от Путина

Трамп не скрывает: он верит, что с Путиным можно договориться. «Путин согласится на гарантии безопасности для Украины», — уверенно заявил американский президент. Более того — он не верит, что Россия планирует новую агрессию.

Как жест доброй воли Москва должна «немедленно» освободить тысячу украинских пленных. Это будет сигналом, что Путин действительно готов к переговорам.

После разговора с Зеленским Трамп планирует позвонить российскому лидеру. Этот звонок может стать переломным моментом в войне.

Между войной и миром

«Когда война закончится — я не знаю. Но эта война закончится. Мы сделаем так, чтобы эта война закончилась», — пообещал Трамп. При этом он отказался отвечать, у кого «сильнее карты» — у Украины или России.

Зеленский готов проводить выборы, но пока идет война, это невозможно. Украинский президент поблагодарил Трампа за миротворческие усилия и даже его жену — за письмо об украинских детях.

«Украинцы умные, энергичные, они любят свою страну. Я люблю украинцев, но я также люблю всех людей, россиян тоже», — неожиданно лично высказался Трамп.

Что дальше?

Встреча 18 августа стала первым настоящим прорывом после почти трех лет войны. Теперь слово за Путиным — готов ли он сесть за стол переговоров и поговорить о мире?

Трамп говорит, что готов работать над соглашением, даже пока идет война.

«Они должны сражаться, я хотел бы, чтобы они остановились, но стратегически это было бы невыгодно для одной или другой стороны», — пояснил свою позицию американский президент.

Перед этим Трамп встречался с Путиным на Аляске (США), где российский руководитель озвучил свои требования к Украине, после выполнения которых он согласится прекратить боевые действия.

Историческая трехсторонняя встреча может состояться уже вскоре. И тогда станет ясно: действительно ли настало время мира, или это лишь очередная дипломатическая иллюзия.

