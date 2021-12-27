Спроси у доктора: как помочь при сердечном приступе?

«Одесская жизнь» узнавала у врача скорой медицинской помощи о том, какую помощь нужно оказать человеку во время сердечного приступа до приезда врачей.

«У моей подруги – слабое сердце. В январе мы собираемся с ней вместе ехать в санаторий, и я переживаю: вдруг ей станет плохо, а я не смогу помочь? Опишите, пожалуйста, основные симптомы сердечного приступа и приемы первой помощи в таких случаях.

Наталья Рожко, г. Белая Церковь».

На вопрос читательницы отвечает врач скорой помощи, кандидат медицинских наук Юрий Шеремет.

— При острых и внезапных болях в сердце обязательным является вызов бригады скорой медицинской помощи. Но до приезда медиков окажите больному первую помощь:

уложите его, чтобы голова была приподнята, обеспечьте покой и доступ свежего воздуха;

под язык дайте таблетку нитроглицерина (еще более эффективен нитроглицерин в спрее: достаточно одного-двух впрыскиваний), при необходимости повторите прием лекарства через 5-7 минут;

на лоб пациента положите холодный компресс;

в интервалах между приемами нитроглицерина желательно дать человеку 30 капель настойки валерьяны (она успокаивает, усиливает действие нитроглицерина, расширяет кровеносные сосуды).

Если болевой приступ продолжается более 15 минут – дайте больному разжевать и проглотить полтаблетки (250 мг) аспирина с целью уменьшения риска образования тромба в кровеносных сосудах (лекарство обязательно запить водой!).

Наконец, не оставляйте человека, у которого случился сердечный приступ, без присмотра. Если у больного началась рвота – поверните его на бок, чтобы он не задохнулся.

Что касается опасных для «сердечников» симптомов, это внезапно возникающая сжимающая, давящая или колющая боль в области сердца (возможная локализация боли – за грудиной, в верхней части живота, слева от грудины, в левом плече, в области лопаток), одышка, чувство нехватки воздуха, резкая слабость и утомляемость, холодный пот, чувство страха, слишком частый или редкий пульс.

Зачастую вышеперечисленные симптомы развиваются на фоне физической или психоэмоциональной нагрузки, или спустя некоторое время после них.

Подготовила Ирина Лебединец

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