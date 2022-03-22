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Первая помощь: одесситов учат спасать жизни в военное время

Первая помощь: одесситов учат спасать жизни в военное время

Сегодня, 22 марта, Департамент здравоохранения открыл курсы первой медицинской помощи в военное время. Посетить их могут все желающие бесплатно. При себе ничего не нужно иметь.

Рецепты

Первая медицинская помощь — это важное и самое необходимое умение, которое может спасти жизнь другого человека при любых сложившихся обстоятельствах. Особенно это необходимо в военное время, когда на территории нашей страны идут не только вооруженные действия среди военных, но и обстрелы жилых районов и невинных людей. Кроме этого, российские агрессоры сбрасывают бомбы на жилые дома, школы, магазины и театры, под обвалами которых оказываются десятки людей.

Для того чтобы не поддаться панике и правильно оказать первую помощь, одесситов приглашают на медицинский тренинг где научат оказывать:

  • Первую домедицинскую помощь;
  • Экстренную помощь;
  • Правила поведения при химической и радиационной угрозе.

Начало — в 14.00.
Вход — свободный.
Адрес: улица Ростовская, 4а, спортивный зал гимназии №7 (поселок Котовского, пересечение улиц Семена палия и Марсельской).

Внимание!
Дальнейшие дни проведения тренинга узнавайте на месте.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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