Ключевые моменты:

  • С 2026 года все украинцы от 40 лет смогут бесплатно проходить ежегодный профилактический чек-ап.
  • Чекап будет включать обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет, психические расстройства — главные причины преждевременной смерти.

Что будет включать профилактический чекап и как его будут проходить

Премьер-министр подчеркнула важность перехода к профилактике, что позволит своевременно выявлять заболевания и эффективно планировать лечение. Медицинский осмотр поможет снизить уровень преждевременной смертности и потери трудоспособности среди населения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что пациент сможет выбрать любое медучреждение — государственное, коммунальное или частное, а государство полностью оплатит профилактический осмотр.

