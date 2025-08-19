Ключевые моменты:
- С 2026 года все украинцы от 40 лет смогут бесплатно проходить ежегодный профилактический чек-ап.
- Чекап будет включать обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет, психические расстройства — главные причины преждевременной смерти.
Что будет включать профилактический чекап и как его будут проходить
Премьер-министр подчеркнула важность перехода к профилактике, что позволит своевременно выявлять заболевания и эффективно планировать лечение. Медицинский осмотр поможет снизить уровень преждевременной смертности и потери трудоспособности среди населения.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что пациент сможет выбрать любое медучреждение — государственное, коммунальное или частное, а государство полностью оплатит профилактический осмотр.
