В НСЗУ рассказали почему украинцы недополучают медицинскую помощь

Визит в Одесскую область председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталии Гусак был посвящен расширению программы «Доступні ліки». Но на встрече с представителями СМИ разговор зашел об очень разных важных моментах организации медицинской помощи населению, обеспечивающих доступность не только медицинских препаратов, но и лечения вообще.

Новые направления программы «Доступні ліки»

В этом году положили начало новым направлениям возмещения стоимости лекарств по программе «Доступні ліки». Речь идет об иммуносупрессорах – препаратах, подавляющих иммунную систему. Они нужны людям, перенесшим трансплантацию органов. Об обезболивающих для паллиативных (неизлечимо) больных пациентов. А также о тест-полосках для больных инсулинозависимым сахарным диабетом. Это существенная поддержка людей, потому что иммуносупрессоры, обезболивающие и тест-полоски являются дорогостоящими. И самостоятельно покупать их пациентам сложно.

Проблемы в сельских районах

По информации Натальи Гусак, с начала 2023 года жителями Одесщины погашено 339 154 электронных рецептов по программе «Доступні ліки». Это 78,11% от общего количества выписанных. Показатель хорош, но есть проблемы, требующие неотложного решения.

Жители сельских районов Одесской области потушили всего 18% рецептов. Так происходит потому, что аптек, участвующих в программе «Доступні ліки», на нашу большую область недостаточно. Человеку приходится считать, сколько будет стоить поездка в аптеку, которая находится, например, в райцентре. Поскольку проезд дорог, экономия по рецепту теряет смысл. Человеку дешевле купить лекарства за свой счет.

Наталья Гусак подчеркнула: председатели объединенных территориальных общин (ОТГ), а не НСЗУ, отвечают за количество аптек, работающих по программе «Доступні ліки». Она предоставила правильное предложение: на следующих выборах не выбирать тех, кто не заботится о здоровье своих избирателей и не создает условий, чтобы люди имели возможность купить лекарства безвозмездно или со скидкой недалеко от своего дома.

Безответственные семейные врачи

К сожалению, некоторые семейные врачи, возможно, потому, что не хотят тратить время на оформление рецептов, отказывают своих пациентов от участия в программе «Доступні ліки». Мол, препараты там предлагают устаревшие и неэффективные. Наталья Гусак опровергла такую ​​точку зрения: все препараты, которые предлагают по программе «Доступні ліки», — это современные лекарства отечественного и европейского производства.

Кроме того, готовятся изменения к тактике и стратегии работы семейных врачей с пациентами с хроническими заболеваниями. Они сделают эту работу более индивидуально направленной.

Как финансируется программа «Доступні ліки»

С начала года за различные медицинские услуги, которые должны предоставляться жителям Одесской области, НСЗУ перечислила около 5 миллиардов гривен. Но не всегда эти средства тратятся по своему целевому назначению.

Да, до сих пор нет ответа на вопрос о 100 миллионах гривен на счету областного онкологического диспансера. На них нужно было закупать лекарства и предоставлять их бесплатно онкобольным. Вместо этого люди были вынуждены покупать лекарства за свой счет.

В структуре смертности от болезней системы кровообращения в Украине церебральный инсульт занимает второе место после инфаркта миокарда (ИМ) и составляет 175 случаев на 100 тысяч населения в год. Инсульт является основной причиной инвалидизации населения: 31% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно передвигаться и только 8% способны вернуться к работе. Наиболее эффективным методом лечения ишемического инсульта является системная тромболитическая терапия (ТЛТ), проводимая в первые несколько часов от начала инсульта.

ТЛТ предусмотрена пакетом НСЗУ для оказания помощи при инсульте. Наталья Гусак была возмущена тем, что в первой городской больнице Одессы тромболитическая терапия не проводилась. У людей отбирали главный шанс на выздоровление.

— Мне в одесских больницах демонстрировали современные ремонты, это большая гордость руководителей медучреждений, — сказала Наталья Гусак. – Но лечат не стены, а люди. И без тромболитической терапии в самом современном отделении пациент после инсульта не поправится. Количество инсультов выросло на 16%, а на реабилитацию уходит только 5% пациентов, перенесших инсульт. Ситуацию нужно коренным образом изменять.

В настоящее время НСЗУ ведет проверки использования бюджетных средств. По их результатам руководители областей будут иметь возможность оценить, соответствуют ли руководители медучреждений своим должностям.

Нет врача, нет пакета помощи

Пакеты медицинской помощи по разным направлениям, за которые перечисляет средства НСЗУ, имеют определенные требования как к оснащению лечебного учреждения, так и рабочему персоналу. Поэтому не может быть ситуации, когда врач той специализации, на которой базируется пакет (реабилитолог, кардиолог), отсутствует на работе, а услуга пациентам предоставляется. Глава НСЗУ привела пример, когда врач умер, а его электронный ключ, переданный кому-то из коллег, продолжал работать. Пациенты получали помощь. Сейчас НСЗУ занимается верификацией персонала, то есть выясняет, есть ли в медучреждении специалисты определенных направлений и квалификации.

Наталья Гусак обратилась к руководителям медицинских учреждений: проведите верификацию персонала. Если квалификация врача не отвечает требованиям пакета оказания помощи, действие пакета приостановят или его заберут в больнице. От этого будут страдать, прежде всего, пациенты, потому что не будет финансовой поддержки со стороны государства во время прохождения курса лечения, люди не получат безвозмездную помощь по тому или иному пакету.

НСЗУ намерено действовать решительно. Уже выиграны два суда против Львовского ТМО №1 на миллиард гривен. Это огромное медицинское объединение оказывало услуги пациентам не в полном объеме.

Задание на завтра

Возможно, пора более детального обсуждения потребностей по тем или иным направлениям медицинской помощи населению на общественных советах. Где люди и власти могли бы более четко сформулировать запросы на те виды оказания медицинской помощи, которых не хватает в регионе. И обратиться потом в НСЗУ.

Именно так сработал общественный запрос на повышение поддержки психиатрической помощи. Потери, стрессы, ранения, вызванные войной, увеличили количество людей, нуждающихся в помощи психиатра. НСЗУ расширила возможности в этом плане семейных врачей, а также увеличила финансирование помощи в стационарах.

Светлана КОМИСАРЕНКО



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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