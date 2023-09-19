Часть Одессы 19 сентября осталась без света: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ 19 сентября. Некоторые одесситы до вечера останутся без света.

Южный РЭС

Света не будет до 18:00

Авдеева-Черноморского,

Неделина,

Чубаевская.

Света не будет до 19:00

Ак. Вильямса,

Ю. Геллера,

Толбухина.

Центральный РЭС

Света не будет до 17:00

2-й Черепановых переулок,

Черепановых,

Базарная,

Заславского,

Успенская,

Утесова.

Северный РЭС

Света не будет до 19:00

1-2й Юбилейный пер.,

Куницы,

Одесский пер.,

Проценко,

Р. Шухевича,

С. Ядова, Социальная

Света не будет до 17:00

4-й Деревообрабатывающий пер.,

Ак. Панкратовой,

В.Хавкина,

Геологическая,

Кирпическая,

Котляревского,

Оранжерейный пер.,

Хуторской пер.,

Круговая,

Л. Гинзбург пер.,

Хуторская,

Цементный пер.

Света не будет до 18:05

Степная,

5-й Деревообрабатывающий пер.

Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.