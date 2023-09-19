Часть Одессы 19 сентября осталась без света: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ 19 сентября. Некоторые одесситы до вечера останутся без света.
Южный РЭС
Света не будет до 18:00
- Авдеева-Черноморского,
- Неделина,
- Чубаевская.
Света не будет до 19:00
- Ак. Вильямса,
- Ю. Геллера,
- Толбухина.
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Центральный РЭС
Света не будет до 17:00
- 2-й Черепановых переулок,
- Черепановых,
- Базарная,
- Заславского,
- Успенская,
- Утесова.
Северный РЭС
Света не будет до 19:00
- 1-2й Юбилейный пер.,
- Куницы,
- Одесский пер.,
- Проценко,
- Р. Шухевича,
- С. Ядова, Социальная
Света не будет до 17:00
- 4-й Деревообрабатывающий пер.,
- Ак. Панкратовой,
- В.Хавкина,
- Геологическая,
- Кирпическая,
- Котляревского,
- Оранжерейный пер.,
- Хуторской пер.,
- Круговая,
- Л. Гинзбург пер.,
- Хуторская,
- Цементный пер.
Света не будет до 18:05
- Степная,
- 5-й Деревообрабатывающий пер.
Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.