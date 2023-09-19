Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 19 сентября осталась без света: список адресов

Часть Одессы 19 сентября осталась без света: список адресов

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ 19 сентября. Некоторые одесситы до вечера останутся без света.

Южный РЭС

Света не будет до 18:00

  • Авдеева-Черноморского,
  • Неделина,
  • Чубаевская.

Света не будет до 19:00

  • Ак. Вильямса,
  • Ю. Геллера,
  • Толбухина.

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Центральный РЭС

Света не будет до 17:00

  • 2-й Черепановых переулок,
  • Черепановых,
  • Базарная,
  • Заславского,
  • Успенская,
  • Утесова.

Северный РЭС

Света не будет до 19:00

  • 1-2й Юбилейный пер.,
  • Куницы,
  • Одесский пер.,
  • Проценко,
  • Р. Шухевича,
  • С. Ядова, Социальная

Света не будет до 17:00

  • 4-й Деревообрабатывающий пер.,
  • Ак. Панкратовой,
  • В.Хавкина,
  • Геологическая,
  • Кирпическая,
  • Котляревского,
  • Оранжерейный пер.,
  • Хуторской пер.,
  • Круговая,
  • Л. Гинзбург пер.,
  • Хуторская,
  • Цементный пер.

Света не будет до 18:05

  • Степная,
  • 5-й Деревообрабатывающий пер.

Напомним,  в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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