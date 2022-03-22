Одесский Красный Крест предлагает анонимную психологическую помощь по телефону

В период жестоких военных действий в Украине, мы все чаще сталкиваемся с проблемами эмоционального здоровья. У нас ежедневно возникают панические атаки, нам страшно от воя сирен, мы плачем и бесконечно переживаем за жизнь. Справиться с этими эмоциями помогают волонтеры общества Красного Креста в Одессе.
Особенно тяжело приходится людям, которые из-за обстрелов российских оккупантов, были вынуждены покинуть свои дома или потеряли близких людей. Они перестают видеть смысл в завтрашнем дне, впадают в депрессию, чувствуют себя одинокими и обездоленными.
Одесская областная организация общества Красного Креста запустила бесплатную анонимную телефонную линию психологической помощи украинцам. Звонить можно круглосуточно по телефону: 0 (800) 33-31-61.
Вы можете получить квалифицированную поддержку опытных консультантов если:
- у вас испуг, растерянность и чувство паники;
- вы не можете справиться с тревогой;
- не знаете, как успокоить близкого (особенно ребенка);
- чувствуете отчаяние и страдаете от суицидальных мыслей;
- вам просто плохо и не с кем поговорить;
- не можете оставаться наедине со своими мыслями;
- не знаете, как справиться со злобой.