Одесский Красный Крест предлагает анонимную психологическую помощь по телефону

Война в Украине на первых полосах мировых газет: 21 марта Британия. Заголовки газет: Россию обвиняют в геноциде и «сокращают пошлины на топливо». Несколько газет приводят комментарии Владимира Зеленского, сравнивающего наступление Владимира Путина на Украине с действиями нацистов, а также сообщения о том, что мирных жителей вынуждают переселять в Россию «Россию обвиняют в геноциде» — таков заголовок «Times», поскольку боевые действия в осажденном юго-восточном городе Мариуполь ПОДРОБНЕЕ

Будет ли российский десант в Одессе – мнение военных экспертов-расследователей Десанта в Одессе в нынешних условиях не будет. Морская пехота врага понесла большие потери в изматывающих боях на суше и теперь просто не готова к высадке. ПОДРОБНЕЕ

Обстрел Одессы: Труханов рассказал о ситуации в городе (видео) Сегодня утром, 21 марта 2022 года, российские агрессоры впервые с начала вторжения в Украину обстреляли с военных кораблей жилые дома в Одессе. О последствиях произошедшего рассказал на брифинге городской голова Одессы Геннадий Труханов. ПОДРОБНЕЕ