Новости Одессы и Одесской области

Одесский Красный Крест предлагает анонимную психологическую помощь по телефону

Одесский Красный Крест предлагает анонимную психологическую помощь по телефону

В период жестоких военных действий в Украине, мы все чаще сталкиваемся с проблемами эмоционального здоровья. У нас ежедневно возникают панические атаки, нам страшно от воя сирен, мы плачем и бесконечно переживаем за жизнь. Справиться с этими эмоциями помогают волонтеры общества Красного Креста в Одессе.

Рецепты

Особенно тяжело приходится людям, которые из-за обстрелов российских оккупантов, были вынуждены покинуть свои дома или потеряли близких людей. Они перестают видеть смысл в завтрашнем дне, впадают в депрессию, чувствуют себя одинокими и обездоленными.

Одесская областная организация общества Красного Креста запустила бесплатную анонимную телефонную линию психологической помощи украинцам. Звонить можно круглосуточно по телефону: 0 (800) 33-31-61.

Вы можете получить квалифицированную поддержку опытных консультантов если:

  • у вас испуг, растерянность и чувство паники;
  • вы не можете справиться с тревогой;
  • не знаете, как успокоить близкого (особенно ребенка);
  • чувствуете отчаяние и страдаете от суицидальных мыслей;
  • вам просто плохо и не с кем поговорить;
  • не можете оставаться наедине со своими мыслями;
  • не знаете, как справиться со злобой.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить