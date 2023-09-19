В одесские порты по временному коридору начали заходить гражданские суда

Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к портам Одесской области. Раньше этот маршрут использовали для эвакуации заблокированных из-за войны суден.

Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«После использования временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из портов Одессы, Черноморска и Пивденного балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под погрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины», – отметил министр.

Как уточнил Кубраков, судно RESILIENT AFRICA с 3 тысячами тонн пшеницы вышло из Черноморска и двигается в направлении Босфора.

Напомним, что ранее установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор использовался для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Пивденный на момент полномасштабного вторжения РФ. Так, с 15 августа временным коридором воспользовались 5 судов: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY та PUMA.

Какая ситуация в Дунайских портах

Количество судов в порту «Рени» 18 сентября, согласно данным приложения для мониторинга военно-морского движения Marine Traffic, увеличилось до 56 против 18 на прошлой неделе, ожидается прибытие 10 судов.

Кроме того, в этот же день в порту «Измаил» (Одесская область) насчитывалось 74 судна против 68 в прошлую среду. Ожидается прибытие 36 судов.

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