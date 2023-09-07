На базе одной из гимназий Одесщины открыли «Классы безопасности»

«Класс безопасности» — это всеукраинский проект, цель которого — изучение правил пожарной, минной безопасности и гражданской защиты, ознакомление с алгоритмом действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, формирование у учащихся навыков медицинской помощи.

На базе Новопавловской гимназии Захаровского поселкового совета и Великомихайловского опорного лицея открыли «Классы безопасности». Первые уроки для детей провели спасатели совместно с представителями Национальной полиции и супругами юных спасателей. Рассказали о правилах пожарной безопасности в быту, видах взрывоопасных предметов и правилах поведения при их обнаружении, а также о том, как действовать в случае сигнала «Воздушная тревога».

«Классы безопасности» оснащены интерактивным оборудованием и наглядными пособиями, чтобы помочь детям лучше усваивать важные знания, которые в будущем могут уберечь им здоровье и жизнь.

Также участником Всеукраинского проекта стало Яковлевское опорное заведение общего среднего образования.

Для школьников был подготовлен познавательный урок. А навыки действий во время воздушной тревоги все присутствующие вынуждены были вспомнить прямо во время мероприятия, ведь громкоговоритель сообщил об опасности.

Как отметила сельский голова Наталья Бараненко, на обустройство «Класса безопасности» из бюджета сельского совета было выделено около 100 тысяч гривен. Также в этом году был открыт аналогичный кабинет и в Степановском образовательном учреждении.

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