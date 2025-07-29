Эта вакцина не позволяет вирусу проникать в клетки и полностью блокирует заражение. Единственное условие — препарат нужно вводить дважды в год, при этом достигается 100% защита от заражения ВИЧ.

Вакцина уже прошла тестирование, одобрена FDA и доступна для покупки в США.

Профессор Ольга Голубовская, главный инфекционист Украины и заслуженный врач, прокомментировала последние достижения в профилактике ВИЧ:

По словам экспертки, до сих пор не существует ни одной вакцины от ВИЧ. Она отметила: «Лично я думаю, что это вряд ли вообще возможно» — тем самым подчёркивая сложность создания иммунопрофилактического средства против вируса.

Вместе с тем профессор обратила внимание, что зарегистрированный в июне 2025 года Йезтуго (ленакапавир) стал «первым в мире средством для доконтактной (PrEP) профилактики ВИЧ, которое вводится инъекционно всего дважды в год». Она назвала это «революционным» шагом в области борьбы с вирусом.

Голубовская объяснила, что ленакапавир является ингибитором капсида ВИЧ (p24), благодаря чему блокирует синтез белковой оболочки и препятствует репликации вируса на нескольких стадиях его жизненного цикла. Это, по её словам, «отличает его от большинства антиретровирусных препаратов, которые действуют только на одно звено вирусного воспроизведения».

Она подчеркнула, что препарат не лечит уже имеющуюся инфекцию, а лишь предотвращает заражение и не защищает от других инфекций, передающихся половым путём. Однако по своему действию он является мощным противовирусным средством.

Напоминаем также о возможности в Одессе пройти бесплатный и анонимный тест на ВИЧ. Где и как это можно сделать — смотрите в нашем видео.

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