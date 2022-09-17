Новости Одессы и Одесской области

Украина отмечает День спасателя: когда появился этот праздник

Украина отмечает День спасателя: когда появился этот праздник

Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. В этот день украинцы поздравляют всех сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций: специалистов по аварийно-спасательным и поисковым работам, саперов, водолазов, пожарных и ликвидаторов аварий.

Особое значение этот праздник приобрел в дни войны: ведь сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ежедневно вынуждены ликвидировать последствия «прилетов» и спасать мирных жителей, ставших жертвами агрессии рашистов.

Спасатели разбирают завалы

Именно спасатели помогают жертвам обстрелов выбраться из завалов, ликвидируют пожары и разыскивают потерянных людей. И все это они делают с риском для своей жизни. И еще спасателями в Украине трудятся не только люди, но и животные, такие как пес Патрон.

Читайте также: Украина отмечает День авиации – что это за праздник?

До 2008 года этот праздник был известен как День работников гражданской защиты, под таким названием он отмечался с 2004 года. А с середины 1990-х до 2004 года отмечались два отдельных праздника: 29 января – День работников пожарной охраны, а каждую последнюю субботу октября – День спасателя.

В 2004 году президент Леонид Кучма издал указ, согласно которому праздники объединили в один – День работников гражданской защиты, который отмечали 17 сентября.

В 2008 году Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций предложило переименовать объединенный День работников гражданской защиты в День спасателя. Это предложение поддержал президент Виктор Ющенко.

Редакция «Одесской жизни» от всей души поздравляет спасателей с их днем. Спасибо за ваш неоценимый труд, отвагу, мужество и невероятную заботу о людях. Желаем не терять своей храбрости, скорости и мудрости. И пусть в жизни каждого из вас будет больше спокойных часов.

Поздравление с Днем спасателя

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить