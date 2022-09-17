Украина отмечает День спасателя: когда появился этот праздник

Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. В этот день украинцы поздравляют всех сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций: специалистов по аварийно-спасательным и поисковым работам, саперов, водолазов, пожарных и ликвидаторов аварий.

Особое значение этот праздник приобрел в дни войны: ведь сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ежедневно вынуждены ликвидировать последствия «прилетов» и спасать мирных жителей, ставших жертвами агрессии рашистов.

Именно спасатели помогают жертвам обстрелов выбраться из завалов, ликвидируют пожары и разыскивают потерянных людей. И все это они делают с риском для своей жизни. И еще спасателями в Украине трудятся не только люди, но и животные, такие как пес Патрон.

До 2008 года этот праздник был известен как День работников гражданской защиты, под таким названием он отмечался с 2004 года. А с середины 1990-х до 2004 года отмечались два отдельных праздника: 29 января – День работников пожарной охраны, а каждую последнюю субботу октября – День спасателя.

В 2004 году президент Леонид Кучма издал указ, согласно которому праздники объединили в один – День работников гражданской защиты, который отмечали 17 сентября.

В 2008 году Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций предложило переименовать объединенный День работников гражданской защиты в День спасателя. Это предложение поддержал президент Виктор Ющенко.

Редакция «Одесской жизни» от всей души поздравляет спасателей с их днем. Спасибо за ваш неоценимый труд, отвагу, мужество и невероятную заботу о людях. Желаем не терять своей храбрости, скорости и мудрости. И пусть в жизни каждого из вас будет больше спокойных часов.